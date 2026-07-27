Corpo é encontrado esquartejado em lixeira de marmitaria em Rio Preto 

O corpo foi encontrado pelo funcionário de uma marmitaria no bairro Parque Estoril, nesta segunda-feira (27).

Um corpo foi encontrado esquartejado dentro da lixeira de uma marmitaria na manhã desta segunda-feira (27.jul), no bairro Parque Estoril, em São José do Rio Preto/SP.

Conforme o apurado, a suspeita é que a vítima seja uma mulher, pois as unhas estavam esmaltadas.

Segundo a polícia, um funcionário da marmitaria foi jogar lixo e, ao se aproximar da lixeira, encontrou as partes do corpo distribuídas em vários sacos.

Ainda conforme a polícia, partes do corpo foram encontradas em duas lixeiras que estavam nas proximidades da marmitaria. Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido identificada.

A Polícia Militar isolou dois pontos distintos no local onde os sacos de lixo foram descartados. A Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica foram acionadas e realizam os trabalhos de perícia no local para levantar pistas, verificar câmeras de segurança do entorno e dar início às investigações para identificar a vítima e os autores do crime.