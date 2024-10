Motorista sai ileso de capotamento na Rodovia Péricles Bellini 

Acidente ocorreu no trecho de Cardoso/SP. Apesar do susto, idoso que não teve identidade divulgada não ficou ferido.

Um motorista saiu sem ferimentos de um capotamento registrado na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Cardoso, nesta segunda-feira (30.set).

De acordo com informações do portal Rádio Povão, o condutor, um idoso que não teve identidade divulgada, trafegava no sentido Votuporanga, quando por motivos a serem esclarecidos, próximo do cruzamento com a Rodovia Waldemar Lopes Ferraz – acesso para Riolândia/SP, a caminhonete GM-S10 capotou, parando à margem da pista.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram atendimento à vítima, que seria moradora de Votuporanga, contudo, apesar do susto, sem lesões graves.

As causas do acidente são investigadas.

