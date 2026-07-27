Gabinete do prefeito funcionará no Parque da Cultura durante o Fliv 

Prefeito Jorge Seba (PSD) manterá agenda administrativa no local, com atendimento ao público, reuniões e despachos, sem interromper as atividades da Prefeitura.

Durante o Fliv 2026, o público poderá acompanhar de perto parte da rotina de trabalho do prefeito Jorge Seba (PSD). Entre os dias 10 e 14 de agosto, o gabinete municipal funcionará no Parque da Cultura, onde o chefe do Executivo cumprirá sua agenda administrativa, receberá moradores, estudantes e lideranças, despachará processos e assinará documentos, sem interromper as atividades da Prefeitura. A iniciativa está em sintonia com a proposta do festival, que neste ano traz o tema “Criadores de Futuro: Literatura abrindo janelas para novos mundos”.

A iniciativa busca aproximar o poder público da população, permitindo que crianças, jovens e famílias conheçam, na prática, parte do trabalho desenvolvido pelo prefeito e entendam melhor como funciona a administração municipal.

Para Jorge Seba, a iniciativa simboliza uma gestão aberta ao diálogo e presente nos espaços públicos: “Levar o gabinete para o coração do Fliv é uma forma de mostrar que governar também significa estar próximo das pessoas. Quero que crianças, jovens e famílias conheçam um pouco da rotina de um prefeito, entendam como são tomadas as decisões e percebam que a administração pública se constrói com diálogo, responsabilidade e participação. O Fliv é um ambiente de conhecimento, convivência e futuro, e estaremos lá trabalhando normalmente, perto da população.”

O Festival Literário de Votuporanga 2026 será realizado de 8 a 16 de agosto, no Parque da Cultura, com entrada gratuita e programação voltada a públicos de todas as idades. A agenda completa será divulgada nos próximos dias.