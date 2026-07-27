Suspeitos de furto de caminhonetes são presos em Riolândia 

Dupla foi presa na Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), que liga os municípios de Cardoso/SP e Riolândia/SP, após 10 quilômetros de perseguição. Um era procurado da Justiça.

Equipe do 16° Batalhão da Polícia Militar prendeu, na tarde do último sábado (25.jul), dois homens suspeitos de envolvimento em furtos de caminhonete. A abordagem ocorreu na Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), que liga os municípios de Cardoso/SP e Riolândia/SP, após 10 quilômetros de perseguição.

Segundo a Polícia Militar, o carro em que os suspeitos estavam foi identificado por equipes de monitoramento. O motorista desobedeceu a ordem de parada, fugiu em alta velocidade, fez manobras perigosas e chegou a avançar contra os PMs.

Em seguida, cerca de 10 quilômetros de perseguição, os suspeitos perderam o controle do veículo, abandonaram o carro e tentaram fugir por uma área de mata, mas foram presos.

Com a dupla, os policiais militares apreenderam o veículo, ferramentas usadas em furtos de automóveis, celulares, dinheiro em espécie e outros objetos.

Na Central de Flagrantes, os policiais constataram que um dos presos era procurado pela Justiça. Os dois permaneceram à disposição da Justiça.