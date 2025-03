Corinthians x Palmeiras: FPF define datas das finais do Paulistão  

Times se enfrentam no Allianz Parque na ida e na Neo Química Arena na volta; entidade vai adotar tecnologia do impedimento semiautomático nos dois jogos.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) promoveu conselho técnico nesta terça-feira e definiu as datas das finais do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras vão disputar o título estadual nesta temporada.

Palmeiras x Corinthians – 16/3 (domingo) – 18h30 (de Brasília) – Allianz Parque

Transmissão : Record, Cazé TV, Max, Nosso Futebol, Uol Play, Zapping, R7 e Play Plus

Corinthians x Palmeiras – 27/3 (quinta-feira) – 21h35 (de Brasília) – Neo Química Arena

Transmissão : Record, Cazé TV, Max, Nosso Futebol, Uol Play, Zapping, R7 e Play Plus

Por ter feito a melhor campanha, o Timão fará o último jogo na Neo Química Arena. A equipe comandada por Ramón Díaz eliminou o Santos na semifinal. Já o Palmeiras, que tirou o São Paulo, fará o primeiro confronto no Allianz Parque.

O Dérbi volta a decidir o título paulista depois de quatro edições. O Corinthians é o maior campeão da competição, com 30 títulos, e o Palmeiras vem logo atrás, com 26. O time alviverde é o atual tricampeão consecutivo e busca o inédito tetra.

Novidade no VAR

A Federação Paulista de Futebol anunciou que as duas finais terão o recurso do impedimento semiautomático para a análise de jogadas do tipo pelo VAR. Será o primeiro jogo no Brasil a adotar tal tecnologia.

A entidade já havia decidido pela utilização da ferramenta antes da definição dos finalistas. O anúncio, porém, ocorreu no conselho técnico realizado pela FPF nesta terça-feira.

*Com informações do ge