Cargos criados pela Prefeitura ‘acolhe’ ex-vereadores e assessores políticos 

Após nomear Chandelly como secretário, a gestão Jorge Seba (PSD) e Luiz Torrinha (PL), completou a lista de beneficiados com a aprovação dos 27 cargos autorizados pela Câmara.

Jorge Honorio

jorgehonoriojornalista@gmail.com

Uma edição extra do Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga/SP, já no final da tarde desta quarta-feira (12.mar), trouxe a nomeação de cinco nomes para ocupar parte dos 27 cargos criados pela gestão Jorge Seba (PSD) e Luiz Torrinha (PL), no último dia 17 de fevereiro, com autorização da Câmara Municipal em sessão tumultuada e marcada por protestos.

Na oportunidade, o projeto foi aprovado por 8 votos a 6, sendo que votaram favoráveis: Emerson Pereira (PSD), Dr. Leandro (PSD), Carlim Despachante (Republicanos), Chandelly Protetor (Republicanos), Serginho da Farmácia (PP), Marcão Braz (PP), Gaspar (MDB) e Sargento Moreno (PL). Já em contrário: Cabo Renato Abdala (PRD), Wartão (União Brasil), Natielle Gama (Podemos), Osmair Ferrari (PL), Vilmar da Farmácia (PSD) e Débora Romani (PL). Vale ressaltar que o presidente da Casa, Daniel David (MDB), só votaria em caso de empate, o que não ocorreu.

Na prática, a iniciativa criou na estrutura da Administração Municipal uma nova secretaria e os 27 cargos, sendo 20 de confiança [onde o prefeito indica servidores concursados para cargos de chefia, com acréscimos de até R$ 6,4 mil nos vencimentos], e outros sete cargos em comissão [sem concurso público, ou seja, de livre nomeação), sendo seis com um salário de R$ 8,5 mil e um de R$ 5,7 mil, além do cargo de secretário da recém-criada Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, ocupado pelo vereador licenciado, Chandelly Protetor (Republicanos), que receberá pouco mais de R$ 13 mil.

Desta forma, de lá para cá, passando-se os dias, as nomeações foram ocorrendo oficialmente por meio do Diário Oficial Eletrônico, até a conclusão divulgada nesta quarta-feira. Contudo, desta vez, os nomes que apareceram são de figuras conhecidas no meio político local. Nesta nova leva aparecem ex-vereadores, assessores de deputados federais e um candidato a vereador que não conseguiu se eleger no pleito de outubro, todos apoiadores ou vinculados a atual administração.

Assessores políticos que se tornaram servidores municipais

Foram nomeados dois assessores de deputados federais que possuem forte ligação com Votuporanga e o grupo político do prefeito Jorge Seba (PSD), como é o caso de Nayara Canato, que tentou se eleger vereadora na última eleição, mas apesar de conquistar 661 votos, não conseguiu uma cadeira na Câmara. Agora, como ex-assessora de Luiz Carlos Motta (PL), legenda do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), atuará como assessora de gabinete IV e deve ocupar função na Secretaria Municipal de Educação, com salário de R$ 8,5 mil.

Já Cláudio Gavioli Craveiro Nogueira – Claudinho Craveiro, agora, ex-assessor de Fausto Pinato (PP), deve integrar a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, também com salário de R$ 8,5 mil.

Ex-vereadores ‘acolhidos’ na Prefeitura

Além dos assessores políticos, dentre os nomeados estão a ex-vereadora Sueli Friósi (PP), que foi nomeada assessora de gabinete IV, com um salário de R$ 8,5 mil, e deve exercer função na Secretaria Municipal da Saúde – uma vez que ela possui formação e histórico na área.

Outra figura com passagem breve pela Câmara e que agora vai trabalhar na Prefeitura é Fernando Faccioni Guimarães, o Fernandinho, que na gestão passada era 1º suplente do Partido União Brasil e assumiu o cargo de vereador durante o afastamento da ex-vereadora Missionária Edinalva. Fernandinho possui formação em educação física e como assessor de gabinete deve atuar na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com salário de R$ 5,7 mil.

Além destes, outra figura bastante conhecida nos bastidores da Câmara Municipal e que aparece nomeado é o jovem João Vitor Ferrarez, que foi candidato a vereador pelo PSD, mesma legenda do prefeito Jorge Seba. Entretanto, ele não conseguiu se eleger, mesmo tendo conquistado 545 votos nas urnas. João Vitor Ferrarez, estudante de Direito, atuará como assessor de gabinete e deve atuar vinculado ao gabinete do prefeito, com salário de R$ 5,7 mil.

Ainda segundo apurado pelo Diário, a nomeação era para ter mais um nome, porém, por problemas com a documentação não foi possível.