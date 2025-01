Noite de estreias: Cruzeiro e São Paulo ficam no empate em Orlando 

Rivais fazem primeiro jogo do ano na FC Series e apresentam Dudu, Gabigol, Oscar… Gols, porém, são de velhos conhecidos.

No primeiro jogo da temporada para Cruzeiro e São Paulo, deu empate: os rivais ficaram no 1 a 1 na noite desta quarta-feira, em Orlando, Estados Unidos, pela FC Series. Foi uma noite que serviu mais para testes e estreias: nomes como Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, Fagner e Bolasie, pela Raposa, e Oscar e Enzo Díaz, pelo Tricolor. No fim, porém, os gols ficaram para os velhos conhecidos das torcidas: Matheus Pereira abriu o placar antes do primeiro minuto de jogo, e Luciano empatou para os são-paulinos ainda no primeiro tempo.

Com a bola rolando

O jogo começou animado, sem cara de amistoso. Em poucos segundos, Matheus Pereira recebeu passe na entrada da área e abriu o placar para o Cruzeiro, sem dar nenhuma chance para o goleiro Rafael, do São Paulo. A partida, que parecia que teria domínio total da Raposa, porém, ficou equilibrada com o passar dos minutos, até que o Tricolor passou a dominar as principais chances. Luciano acertou a trave, André Silva desperdiçou pelo alto… No fim, o camisa 10 deixou tudo igual após receber ótimo lançamento de Ferreira. A etapa inicial, então, terminou 1 a 1.

Foram dois times totalmente diferentes em campo, com 11 trocas de cada lado. Serviu para o torcedor ver nomes como Bolasie e Fagner, pelo Cruzeiro, e Enzo Díaz e Oscar, pelo São Paulo. Oscar, aliás, mostrou suas credenciais e tentou criar algumas chances, mas quem mais pressionou foi Erick – o atacante teve o melhor lance da segunda etapa, chutando de longe e exigindo grande defesa de Léo Aragão. O clima chegou a esquentar em alguns momentos, cartões foram distribuídos, mas tudo ficou no 1 a 1.

Próximos compromissos

Cruzeiro e São Paulo ainda têm compromissos pela FC Series. A Raposa tem clássico com o Atlético-MG no sábado, às 17h, em Orlando, e o Tricolor enfrenta o Flamengo às 17h do domingo, em Fort Lauderdale.

*Com informações do ge

