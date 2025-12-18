Justiça aceita denúncia contra professora por maus-tratos em creche de Rio Preto 

Caso ocorreu em junho de 2024 na Creche Irmã Julieta, administrada pelo Centro Social do Estoril. Câmeras de segurança registraram as agressões.

A Justiça aceitou a denúncia por maus-tratos contra uma professora da Creche Irmã Julieta, acusada de agredir crianças em sala de aula em São José do Rio Preto/SP. O caso ocorreu em junho de 2024 na unidade, administrada pelo Centro Social do Estoril.

Imagens de câmera de segurança registraram as agressões. Em uma delas, a profissional abre a porta da sala e joga um menino no chão. Em outra, pega uma menina pelo braço e a arremessa em um colchão durante o momento da soneca dos estudantes.

Em nota, o Centro Social do Estoril informou que repudia qualquer forma de violência e adotou as providências cabíveis, incluindo o afastamento e posterior desligamento da profissional envolvida.

“O Centro Social do Estoril permanece à disposição das autoridades competentes e colabora integralmente com as investigações”, diz a nota.

Uma das mães descobriu as agressões após receber uma ligação com denúncia anônima. A mensagem orientava que ela pedisse acesso às câmeras da escola, já que a filha havia ficado de castigo, sem alimentação, em uma sala isolada.

O inquérito policial foi concluído pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A denúncia foi apresentada em 10 de dezembro pela promotora Ana Carolina Macri Morais. O juiz Rodrigo Ferreira Rocha determinou que a professora seja julgada.

Na época, a educadora foi afastada do cargo e demitida em 21 de junho. Em depoimento à polícia, afirmou que as crianças gostavam dela, que era carinhosa e negou as acusações.

*Com informações do g1