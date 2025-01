São Paulo tenta seduzir Coritiba por Natanael, mas vê Atlético-MG com proposta melhor 

Veja detalhes da proposta do Tricolor; lateral tem contrato com o Coxa até o fim de 2025.

O São Paulo está ciente da entrada do Atlético-MG na disputa pelo lateral-direito Natanael, de 22 anos, que pertence ao Coritiba, foi informado que os valores e condições do Galo são superiores aos seus, mas ainda acredita que pode vencer a disputa.

Sem dinheiro para ofertar neste momento, o Tricolor ofereceu R$ 8 milhões ao Coxa em duas parcelas de R$ 4 milhões, que seriam pagas nos anos de 2026 e 2027. O clube paulista tentou ainda envolver a cessão do volante Luan, mas não sentiu interesse por parte do jogador.

Na negociação, o Coxa manteria 20% dos direitos econômicos de olho numa valorização. A diretoria do São Paulo argumenta com o Coritiba que esse percentual tende a render bom valor futuro, já que Natanael tem chances de jogar na temporada, e o Tricolor possui calendário melhor do que o Galo.

O jogador de 22 anos tem contrato com o Coxa até o fim de 2025

O Coritiba vinha tentando prorrogar o contrato de Natanael nos últimos meses, mas as primeiras propostas foram recusadas pelo staff do jogador. Na situação atual, o lateral poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir do começo de julho, podendo sair de graça em 2026.

Cria do próprio Coritiba, Natanael subiu ao time principal em 2020 e vem sendo o titular absoluto da lateral desde 2021. Ele soma 183 jogos pelo Coxa, com três gols e 12 assistências. Só em 2024 foram 48 partidas, com dois gols e seis assistências.

O desempenho na última temporada já tinha colocado Natanael no radar do próprio São Paulo, além de outros times, como Botafogo, Internacional e clubes de Portugal e da Rússia.

Na posição, o Coritiba anunciou justamente Rafinha, que deixou o São Paulo para encerrar a carreira no clube onde começou a jogar. O Tricolor tem Igor Vinicius e Moreira na função.

*Com informações do ge

