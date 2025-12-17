Corinthians chega à final da Copa do Brasil sem lesionados, mas com oito pendurados para decisão no RJ 

Departamento médico do Timão zerou a lista de desfalques com planejamento voltado especialmente para a Copa do Brasil; Dorival tem dor de cabeça com atletas com dois amarelos.

O trabalho do departamento médico pode ser o fiel da balança para as pretensões do Corinthians de vencer a Copa do Brasil e, de quebra, garantir vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2026.

Isto porque, depois de enfrentar dificuldades no Campeonato Brasileiro com uma série de lesões, o Timão chega ao primeiro jogo da final contra o Vasco, na próxima quarta-feira, com todos os jogadores em condições de entrarem em campo na Neo Química Arena. Em contrapartida, o clube se preocupa com a extensa lista de pendurados.

No mês passado, o técnico Dorival Júnior deixou claro que o planejamento do Corinthians para os últimos meses do ano era ter o máximo de jogadores disponíveis para as partidas contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Nomes como Vitinho, André Carrillo, Rodrigo Garro, Memphis Depay, Raniele e Yuri Alberto geravam preocupação.

Nas últimas semanas, focados no mata-mata, os profissionais do departamento médico montaram programação individualizada, zeraram o departamento e chegaram à decisão sem lesionados.

O atacante Vitinho, por exemplo, é um caso de sucesso. O jogador operou o joelho direito em outubro e tinha a previsão de retornar aos gramados apenas no ano que vem.

Além de retornar muito mais cedo do que o esperado, Vitinho teve tempo para se condicionar nos treinos no CT Joaquim Grava e usar a reta final do Brasileirão como preparação para a Copa do Brasil. O atacante entrou nos dois duelos contra o Cruzeiro e foi importante marcando um dos gols de pênalti na disputa que deu ao Corinthians a vaga na final.

Na última semana, o departamento médico tratou de forma intensiva os casos de Rodrigo Garro e Raniele. O argentino está curado da lesão na panturrilha, enquanto o volante está recuperado da torção no tornozelo esquerdo. A tendência é de que os dois sejam utilizados contra o Vasco.

Preocupação

Por mais que comemore o fato de não ter lesionados para os dois jogos decisivos, o Corinthians tem algo com que se preocupar. Ao todo, são oito jogadores pendurados por dois cartões amarelos – sete em condição de serem titulares na final da Copa do Brasil.

São eles: Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho, além de Fabrizio Angileri.

Nos jogos contra o Cruzeiro, a comissão técnica pediu cuidado redobrado com os cartões amarelos. Afinal, qualquer advertência resultaria em uma suspensão automática. Agora, mais uma vez, o Timão deve entrar em campo com a ordem clara de evitar lances que possam resultar em punições.

“Tentamos manter a calma, evitar confusão, sair de confusão, para não tomar cartão bobo. No meu caso, eu sou defensor. Se precisasse tomar amarelo, infelizmente eu ia ter que fazer. Procurei equilibrar um pouco e ficar de fora de uma final com certeza é muito ruim, mas graças a Deus, nenhum tomou cartão. Estamos prontos para a final”, cravou o zagueiro Gustavo Henrique, peça-chave do Corinthians.

O jogo de ida contra o Vasco, na Neo Química Arena, será disputado nesta quarta-feira, a partir das 21h30. A volta, no Maracanã, será jogada no domingo, às 18h. O campeão leva o prêmio da CBF no valor de R$ 77 milhões e uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores.

