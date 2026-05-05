Manaus fecha com Watson e Anderson Feijão para sequência da Série D 

Lateral e meia chegam do Clube Atlético Votuporanguense após disputa da Série A2 do Paulistão.

De olho no mercado paulista após a reta final da Série A2, o Manaus acertou a contratação de dois reforços do Clube Atlético Votuporanguense para a sequência da Série D. Chegam ao clube o lateral-direito Watson e o meia Anderson Feijão.

Revelado pelo Corinthians, Watson, de 32 anos, acumula passagens por Guarani, Bragantino, Londrina, Floresta-CE, Uberlândia, Vila Real-CE e o próprio CAV.

Pelo clube paulista, disputou 15 partidas e contribuiu com duas assistências na temporada.

Natural de Piancó, na Paraíba, o defensor vai atuar pela primeira vez no futebol da região Norte. Ao longo da carreira, também vestiu as camisas de Batatais, Treze, São Caetano, Cabofriense e Portuguesa-RJ, onde conquistou a Copa Rio em 2023.

Já o meia Anderson Feijão, de 34 anos, retorna ao futebol nortista após passagem pela Tuna Luso-PA em 2025, quando marcou dois gols em 15 jogos. Formado nas categorias de base do Internacional, o jogador tem no currículo clubes como Caxias, Treze-PB, Ypiranga-RS e ASA. No time alagoano, atuou entre 2021 e 2024, somando 90 partidas, 19 gols e uma assistência.

Nesta temporada, pelo CAV, Feijão disputou 12 jogos. A equipe paulista caiu na semifinal da Série A2 para o Juventus-SP e ficou perto do acesso.

O Manaus ocupa atualmente a quarta posição do Grupo 1 da Série D, com quatro pontos.

Sem Copa Paulista

O Clube Atlético Votuporanguense não disputará a Copa Paulista no segundo semestre e como não tem divisão nacional, “fecha para balanço” até a pré-temporada para a Série A2 de 2027.