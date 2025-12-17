José Serra está “clinicamente estável” na UTI, diz boletim médico

Boletim médico divulgado no início da noite testa terça-feira (16.dez), informa que o ex-governador de São Paulo e ex-ministro da Saúde José Serra, de 83 anos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o último dia 11, mas está “clinicamente estável”.

Ex-governador está internado desde o último final de semana em decorrência de um quadro infeccioso na garganta.

O político está no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em decorrência de uma infecção na garganta.

De acordo com familiares, o quadro já apresentou melhora e a infecção já está controlada.

Leia o boletim médico na íntegra:

“O Sr. José Serra foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 11 de dezembro de 2025, em decorrência de um quadro infeccioso.

O paciente segue internado na Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica, clinicamente estável, em acompanhamento médico, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.”