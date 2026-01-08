Colisão entre caminhões causa lentidão na Rodovia Euclides da Cunha  

Acidente registrado na tarde desta quarta-feira (7), no trecho entre Votuporanga e Valentim Gentil. Não há informações sobre feridos.

Um acidente envolvendo dois caminhões mobilizou equipes de trânsito e causou congestionamento na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre Votuporanga/SP e Valentim Gentil/SP, no início da tarde desta quarta-feira (7.jan).

De acordo com o apurado, a colisão ocorreu por volta das 14h20, nas proximidades de um motel que existe às margens da rodovia. Apesar da força do impacto, que danificou consideravelmente as cabines, não houve registro de feridos em nenhum dos veículos.

Segundo relatos colhidos no local, um caminhão pertencente a uma empresa de paisagismo trafegava pela pista quando colidiu na traseira de um caminhão-baú. Os proprietários do veículo de paisagismo, que acompanhavam o trajeto em um carro separado, informaram que o caminhão-baú havia acabado de entrar na pista e freou bruscamente logo em seguida. Sem tempo para desviar ou parar totalmente, o condutor que vinha atrás não conseguiu evitar a batida, que concentrou os maiores estragos na parte frontal do seu caminhão.

A Polícia Militar Rodoviária e equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram acionadas imediatamente para sinalizar a via e orientar os motoristas, já que o fluxo de veículos ficou prejudicado e operou com lentidão durante parte da tarde. Os agentes ouviram os depoimentos dos envolvidos para elaborar o boletim de ocorrência e entender as circunstâncias exatas da manobra que levou à frenagem.

Após a retirada dos veículos da pista e a limpeza dos destroços, o tráfego começou a ser normalizado gradualmente. As autoridades reforçam a importância de manter a distância de segurança entre veículos pesados, especialmente em trechos próximos a trevos e acessos laterais, onde a entrada e saída de caminhões é frequente.