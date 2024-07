Homem é preso durante operação contra o tráfico de drogas em Votuporanga

Ação conjunta da DISE e SIG de São José do Rio Preto prendeu J.S.M., de 31 anos, no bairro Pró-Povo; porções de cocaína e maconha foram apreendidas, além de uma máquina de cartão.

Uma operação conjunta de policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP e SIG (Setor de Investigações Gerais) de São José do Rio Preto/SP, deflagrada nesta sexta-feira (19.jul), prendeu um homem de 31 anos, por tráfico de drogas, no bairro Pró-Povo.

De acordo com o apurado, após investigações desenvolvidas pelo SIG, foi identificada uma remessa de cocaína que iria chegar na zona norte de Votuporanga, e em posse dessas informações, a ação policial foi colocada em curso. Os agentes aguardaram o melhor momento para realizar a abordagem no endereço de J.S.M., que acabou surpreendido após ser flagrado com 50 porções de cocaína, embaladas em invólucro plástico.

Ainda no imóvel do suspeito, os policiais encontraram mais 17 porções da mesma droga e um tijolo de maconha, além de outras quatro porções já fracionadas. Pelo local os agentes apreenderam também apetrechos utilizados para embalar e pesar entorpecentes, incluindo diversos sacos do tipo ziplock, iguais aos utilizados para embalar a droga encontrada na casa, um celular e uma balança de precisão.

Durante as buscas no endereço, outro detalhe que chamou a atenção da Polícia Civil, foi a apreensão de uma máquina de cartão, provavelmente utilizada para receber pagamento pela venda de drogas.

Em seguida, J.S.M., foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.