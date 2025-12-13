Vôlei adaptado de Votuporanga estreia uniformes da temporada 2026  

As equipes femininas atuarão neste sábado (13), no 2° Festival da Amizade, em Fernandópolis/SP.

As equipes femininas de vôlei adaptado de Votuporanga atuarão neste sábado (13.dez) no 2° Festival da Amizade, em Fernandópolis/SP, evento este, um triangular entre as equipes de Fernandópolis, Votuporanga e Jales, em disputas nas categorias 57+ e 67+, visando já a preparação para as competições da temporada de 2026.

No próximo ano as equipes disputarão além dos torneios regionais como os Jogos da Melhor Idade (JOMI), os jogos do Regional, Estadual e Nacional da CBVA (Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado), na qual pela primeira vez na história, haverá a participação das equipes de Votuporanga, incluindo o time masculino na categoria 68+, equipe esta Top 5 dos JOMI deste ano, realizado em Araçatuba no mês de maio.

Para tanto, o técnico Marcinho Fukuiama vem se organizando para que a temporada do próximo ano seja de muito crescimento e experiências em mais esta grande competição, considerada uma das maiores do mundo nesta faixa etária.

Votuporanga integrará o Polo São José do Rio Preto, em nove etapas Regionais na luta pelo título regional e a classificação para as etapas seguintes, a estadual e a nacional.

As equipes de vôlei adaptado da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Votuporanga contam com o apoio das empresas Madalê, Instituto de Geriatria do Dr. Luciano Melo, New Solar Engenharia e Ótica Titanium.