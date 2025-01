Copa do Brasil 2025: CBF retira vantagem de empate ao visitante na primeira fase 

Entidade altera regulamento, e clubes de melhor ranking não terão mais o benefício na estreia do torneio. O Clube Atlético Votuporanguense integra o Grupo H da competição.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o regulamento da primeira fase da Copa do Brasil para 2025. A partir desta edição, os clubes visitantes não possuem mais a vantagem do empate no tempo regulamentar. Em caso de igualdade, a classificação para a etapa seguinte vai ser definida após cobranças de pênaltis.

Até 2024, as equipes dos potes A, B, C e D (de melhor ranking) jogavam fora de casa e possuíam a vantagem do empate. A regra existiu nas últimas oito edições do torneio. As duas primeiras da Copa do Brasil são disputadas em jogo único e, a partir de 2025, ambas serão decididas em cobranças de pênaltis, em caso de empate. A partir da terceira fase, os confrontos serão de ida e volta.

Veja um resumo:

1ª fase: jogo único na casa do time de pior ranking; decisão nos pênaltis em caso de empate.

2ª fase: jogo único com mando de campo em chaveamento previsto no regulamento; decisão nos pênaltis em caso de empate.

3ª à 7ª fases: confrontos definidos em sorteio, com jogos em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, decisão nos pênaltis.

Ao todo, 80 clubes irão participar da primeira fase da Copa do Brasil 2025. A divisão dos potes da competição segue o posicionamento dos clubes no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. O cruzamento dos grupos funciona da seguinte forma: A x E, B x F, C x G e D e H; confira abaixo.

Pote A x Pote E

Pote A

Atlético-MG;

Athletico-PR;

Fluminense;

Grêmio;

América-MG;

Bragantino;

Vasco;

Atlético-GO;

Juventude;

Cuiabá.

Pote E

Sousa;

Tocantinópolis;

São Raimundo-RR;

Maringá;

FC Cascavel;

Pouso Alegre;

ASA de Arapiraca;

União Rondonópolis;

Porto Velho;

Águia de Marabá.

Pote B x Pote F

Pote B

Ceará;

Vitória;

Coritiba ;

Sport;

Criciúma;

Vila Nova;

Operário-PR;

Ponte Preta;

Brusque;

Sampaio Corrêa.

Pote F

Humaitá;

Trem;

Ceilândia;

Inter de Limeira;

Maranhão;

Operário VG;

Tuna Luso;

Operário-MS;

Concórdia;

Sergipe.

Pote C x Pote G

Pote C

Novorizontino;

Tombense;

CSA;

ABC;

Remo;

Náutico;

Confiança;

Ferroviário;

Botafogo-PB ;

Amazonas.

Pote G

Boavista;

Parnahyba;

Maracanã-CE;

Santa Cruz-RN;

GAS-RR;

Rio Branco-ES ;

Rio Branco VN-ES;

Olaria

Portuguesa;

CSE;

Pote D x Pote H

Pote D

América-RN;

Manaus;

São José-RS;

Aparecidense;

Altos;

Retrô;

Caxias;

Athletic Club;

Nova Iguaçu;

Portuguesa-RJ.

Pote H

Guarany de Bagé-RS;

Jequié;

Barcelona de Ilhéus;

Clube Atlético Votuporanguense;

Capital-DF;

Independência-AC;

União-TO;

Dourados-MS;

Barcelona-RO;

Oratório-AP.

A CBF ainda não divulgou a data dos sorteios dos confrontos. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, CRB e Paysandu estão garantidos na terceira fase do torneio.

Clubes garantidos na 3ª da Copa do Brasil de 2025

Botafogo (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Palmeiras (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Fortaleza (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Internacional (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Paysandu (campeão da Copa Verde);

Flamengo (Campeão da Copa do Brasil);

CRB (classificado com o vice-campeonato da Copa do Nordeste);

Santos (campeão da Série B do Brasileiro);

São Paulo (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Corinthians (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Bahia (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Cruzeiro (9º colocado no Brasileiro).

Modelo de disputa

O formato da Copa do Brasil segue sem alterações, com duelos eliminatórios nas suas sete fases:

Primeira fase: jogo único, com o time de menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF sendo o mandante. Em caso de empate: pênaltis. Os duelos com os 80 times serão definidos por sorteio.

Segunda fase: também em jogo único, tendo o mando de campo da partida definido por sorteio. Em caso de empate, disputa da classificação nos pênaltis.

Terceira fase: entram os 12 times previamente classificados (Libertadores, Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B e Série A do Brasileirão) mais as 20 equipes que passaram das duas primeiras fases. Sorteio define os confrontos, com jogos de ida e volta.

Oitavas de final: jogos de ida e volta, com um sorteio entre os 16 classificados. Todos os clubes poderão se enfrentar.

Quartas de final: partidas de ida e volta, e um sorteio entre os oito classificados para a formação dos duelos. Todos as equipes poderão se enfrentar.

Semifinais e Final: duelos de ida e volta, com o mando de campo definido por sorteio. Em caso de empate na soma dos placares das partidas, decisão nos pênaltis.

