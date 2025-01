Homens são flagrados invadindo loja e furtando motos em Santa Fé do Sul 

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6). Os suspeitos furtaram três motos. Um deles foi preso.

Dois homens foram flagrados invadindo uma loja e furtando duas motocicletas, em Santa Fé do Sul/SP, na madrugada desta segunda-feira (6.jan).

No vídeo, é possível ver que um dos suspeitos arromba a porta da frente. Em seguida, os dois entram no estabelecimento e depois fogem com duas motos.

A Polícia Militar foi acionada e por meio da imagem da câmera de segurança identificou as características dos criminosos. Nas proximidades do local, os policiais encontraram uma casa onde estavam as motocicletas. No imóvel, foram encontradas uma porção de cocaína. Um homem foi localizado e preso após confessar o crime.

Além das motos, um notebook, uma máquina de cartão, um capacete e uma faca de caça foram furtados da loja. Os itens foram reconhecidos pela dona do estabelecimento. O suspeito foi encaminhado para a Central da Polícia Judiciária de Santa Fé do Sul.

Ele foi preso por furto de veículo e tráfico de drogas. O outro homem ainda não foi identificado pela polícia até a publicação desta reportagem.

