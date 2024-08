Convocados da Seleção: veja lista de Dorival Júnior para jogos contra Equador e Paraguai 

Técnico chama 23 jogadores para partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, na primeira lista após a Copa América.

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para defender a seleção brasileira nos duelos contra Equador e Paraguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, no mês que vem.

Seis jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados por Dorival: dois do Flamengo (Gerson e Pedro), um do Atlético-MG (Guilherme Arana), um do Botafogo (Luiz Henrique), um do Fluminense (André) e um do Palmeiras (Estêvão).

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Nove atletas que participaram da campanha na Copa América ficaram fora da lista de convocados para os jogos em setembro: Rafael, Bremer, Andreas Pereira, Douglas Luiz, Ederson, Pepê, Evanilson, Raphinha e Gabriel Martinelli. O atacante do Barcelona está suspenso para a próxima rodada das eliminatórias, assim como Gabriel Jesus e o meia Joelinton, que também não foram chamados.

O Brasil enfrentará o Equador no dia 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba. Em seguida, no dia 10, a Seleção jogará contra o Paraguai, em Assunção. Os jogos são válidos pela sétima e oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo.

Esta é a terceira lista de Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Sua estreia ocorreu em março, quando a Seleção venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha em amistosos na Europa. Depois, o treinador anunciou em maio os 26 jogadores escolhidos para a Copa América, disputada nos Estados Unidos.

A Seleção vem de três derrotas nas eliminatórias, ocupa a sexta posição e busca se recuperar na tabela de classificação. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, o Brasil perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Dorival Júnior terá os seus primeiros jogos pelo torneio classificatório para a Copa do Mundo. A apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, em Curitiba.

*Com informações do ge

