Conta de água ‘explode’ e votuporanguenses mobilizam protesto na Câmara 

A Saev Ambiental afirmou em nota que não houve reajuste na tarifa de água; o que ocorreu foi apenas o repasse inflacionário de 4,68%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado. A polêmica Taxa do Lixo atingirá 50% do valor em 2026, 75% em 2027 e 100% em 2028.

Jorge Honorio

O valor na fatura da conta de água dos votuporanguenses de janeiro de 2026 tem gerado revolta nas redes sociais e monopolizado o discurso, em alguns casos, o preço cobrado dobrou, quando comparado a faturas anteriores.

O assunto ganhou tamanha repercussão que um protesto está sendo organizado por meio das redes sociais, para ocorrer na próxima segunda-feira (26), na Câmara Municipal de Votuporanga, devendo marcar à volta do recesso do Poder Legislativo.

Na prática, o aumento no valor da fatura já era esperado, tendo em vista que em decorrência do período de festas o consumo de água é aumentado. Além disso, os reajustes de janeiro sempre causam estranhezas.

O Diário procurou a Autarquia de água, esgoto e meio ambiente que negou qualquer aumento extra na fatura dos votuporanguenses: “A Saev Ambiental esclarece que publicou, no dia 1º de dezembro, a matriz tarifária do exercício de 2026 no Diário Oficial do Município, por meio do Decreto nº 19.729, de 29 de novembro de 2025. Não houve reajuste na tarifa de água; o que ocorreu foi apenas o repasse inflacionário de 4,68%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2026, conforme consta na publicação. Pela utilização da rede pública de esgoto, a Saev Ambiental cobra mensalmente uma tarifa equivalente a 100% do valor da tarifa de consumo de água. Esse valor corresponde aos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto.”

Outra iniciativa polêmica aprovada em 2024 e que acrescerá mais um, o antepenúltimo capítulo, na conta de água dos votuporanguenses é a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos (TMRS) ou popularmente ‘Taxa do Lixo’.

A cobrança já iniciada em 25%, na fatura referente a julho de 2025, atingirá 50% do valor estimado agora em 2026, 75% em 2027 e de 100% em 2028.

Em uma das últimas sessões ordinárias do ano passado, o vereador Osmair Ferrari (PL) abordou na tribuna o aumento dos valores cobrados nas faturas de 2026: “E lembrando aos moradores de Votuporanga, esse ano ainda está vindo só 25% cobrado na fatura. No ano que vem vai vir 50% e, em 2027 fecha ao atingir os 100%. Portanto, quem paga hoje R$ 4, R$ 5 na conta de água, no ano que vem vai ser R$ 10. No outro ano vai ser R$ 15 e no outro R$ 20. Quem paga R$ 30, vai ser R$ 30, R$ 60, R$ 90, R$ 120. E assim por diante”, concluiu o parlamentar, que é um crítico declarado da cobrança.