CAV amplia integração da base com o profissional após a Copinha 2026 

Atletas do Sub-20 passam a treinar com o elenco principal; jogadores já estão à disposição na Lista B do Paulistão A2.

Após a participação na Copinha Sil 2026, o Clube Atlético Votuporanguense deu sequência ao seu planejamento esportivo e intensificou o processo de integração entre as categorias de base e o elenco profissional. A iniciativa reforça a política do clube de valorização dos atletas formados internamente e de fortalecimento da transição para o futebol profissional.

O treinador do time principal, Paulo Roberto, passou a contar com jogadores do Sub-20 nos treinamentos após acompanhamento técnico durante a competição nacional de base. Em conversa com os atletas, o trabalho foi alinhado, com definição de critérios, responsabilidades e objetivos dentro do novo ciclo.

Foram integrados ao elenco profissional os atletas Yago Moreira, Yago Martins, Pedro Dionísio, Luís Felipe, Ryan Novais, Matheus Milani, Jackson Oliveira, Glaucon Santos, Carlos Eduardo e os goleiros Leonardo Silva e Felipe Lopes, ambos da posição. Do grupo, quatro atletas são naturais de Votuporanga, reforçando a identidade local e o trabalho de formação desenvolvido pelo clube.

Parte desses jogadores já consta na Lista B do Paulistão A2 Rivalo.BET. Estão à disposição da comissão técnica os atletas Yago Moreira, Carlos Eduardo, Jackson, Luís Felipe, Felipe Lopes e Pedro Dionísio, podendo ser relacionados para as partidas da competição estadual, conforme avaliação técnica.

Na última sexta-feira (16), o elenco profissional realizou treinamento na Arena Plínio Marin, com a participação dos atletas oriundos da base, antes da viagem da delegação para Sertãozinho. A atividade marcou, na prática, o início da integração dos jovens à rotina do time principal.

Segundo o treinador Paulo Roberto, a transição da base para o profissional faz parte de um processo natural, mas exige postura adequada dos atletas: “A oportunidade aparece, mas precisa ser aproveitada dentro e fora de campo. Disciplina, compromisso e respeito às regras são fundamentais para quem quer se consolidar no futebol profissional”, destacou.

O presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, afirmou que a decisão de integrar os atletas foi baseada no desempenho apresentado na Copinha Sil 2026 e no acompanhamento contínuo da comissão técnica: “O professor Paulo Roberto acompanhou treinos e jogos da competição. Diante do bom rendimento, entendeu que esses atletas estavam prontos para dar o próximo passo. Dar oportunidade com responsabilidade é investir no futuro do clube.”

Além da integração ao elenco profissional, o CAV também confirmou que mantém negociações em andamento com outros clubes envolvendo atletas do Sub-20. Grandes clubes manifestaram interesse na contratação de jogadores da categoria, e a diretoria avalia, de forma criteriosa, possíveis transferências que atendam aos interesses dos atletas e do clube.