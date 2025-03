Conserto dos aparelhos de ar-condicionado em escolas de Votuporanga vai até maio 

Na tribuna da Câmara, a vereadora Natielle Gama (Podemos) comentou o avanço dos trabalhos e sugeriu a criação de um cronograma de manutenção preventiva a fim de evitar novo colapso.

A crise dos ar-condicionado em escolas municipais de Votuporanga parece estar com os dias contados, assim como o drama enfrentado por profissionais da educação que precisam levar ventiladores de casa para amenizar o calor, no entanto, os trabalhos de conserto e substituição dos equipamentos devem seguir até o mês de maio, segundo a vereadora Natielle Gama (Podemos), que comentou o avanço das equipes durante a 8ª sessão ordinária da Câmara, desta segunda-feira (17.mar).

“Eu gostaria de prestar aqui, de certa forma, satisfação e dar continuidade a um tema que comecei em um outro momento a falar aqui, assim como outros vereadores, que é com relação à manutenção, ao conserto dos ar-condicionado nas escolas municipais. Eu recebi do secretário da Educação, o secretário Marcelo, o cronograma. E conforme eu disse que manteria a população atualizada do andamento desse cronograma. Eu gostaria de comunicar aqui o que a secretaria nos passou de informação, para que você, munícipe, nos ajude! Nós conversamos diariamente com os munícipes pelas redes sociais, aqui no espaço da Câmara. E os colegas vereadores também nos ajudem a fiscalizar, a acompanhar, a conferir se esse cronograma realmente está se concretizando e chegando esse serviço para as escolas, para as nossas crianças e profissionais da Educação.”

“Então, as escolas que já tiveram manutenção de ar-condicionado realizada até agora, até o momento, nós estamos no meio do mês de março, caminhando para o final, quais foram as escolas que a secretaria nos informa que já foram atendidas, já tiveram o ar consertado? Escola Alberto, Floriano Marzochi, Terezinha, Helena Buzato, Ana Ferreira, Pierone, Clary, Maria Lygia, Magali e Geyner. Agora, quais são as escolas que têm previsão de ser realizada ainda em março a manutenção? Porque a gente deve fechar o mês de março com essa manutenção realizada. Quais são? Para que a gente possa acompanhar. Anita, Valter Peresi, Vânia e Irma. Então, essas quatro escolas devem ser atendidas ainda nesse mês de março”, emendou.

Em seguida, a Natielle Gama cita escolas que só receberão as melhorias no mês de maio e reconhece a demora para a entrega dos serviços: “E essas equipes, né? Que estão trabalhando nisso até o mês de maio. Eu sei que é uma previsão aí alongada. Mês de maio já começa o frio, né? Já passa todo esse calor que as nossas crianças e os nossos professores, funcionários estão vivendo hoje. Mas a previsão é que março, abril e até maio a gente tenha, então, feita a manutenção no Terruel, no Mimo, Duarte, Elza, Faustino, Abílio, Amélia, Orozimbo, Luzia Giacomini, Maria Martins e mais algumas escolas, que não estão aqui, mas é o restante das unidades. A ideia é que até maio seja atendida.”

“Agora, eu fiz uma fala com o secretário da Educação, e até gostaria de alguma forma que a gente oficializasse isso também, para que fique registrado. E a ideia é que nos próximos anos, no próximo semestre, nós temos um semestre aí pela frente, depois nos próximos anos, para que haja uma manutenção preventiva desses equipamentos. Para que a gente não precise lidar com tantos equipamentos parados, quebrados, já com problema de uma vez. Então que haja uma manutenção preventiva, que seja verificado o nível de gás, fazer a limpeza preventiva, aquilo que não espera a máquina parar para resolver. Então que a gente possa ter essa postura, se for por meio de uma licitação, eu não sei, se for ativando e criando um cronograma de manutenção preventiva com os servidores municipais”, sugeriu a parlamentar.

“Então, eu não sei qual é o melhor caminho, cabe ao Executivo estudar qual é a melhor via. Mas que seja feita essa manutenção preventiva, para que no próximo verão a gente não chegue com tantas máquinas paradas nos prédios municipais. Eu também fiz indicação, inclusive, para que fosse consertado o ar-condicionado no Conselho Tutelar. Então a gente fica aguardando que esse cronograma realmente se cumpra e que no próximo ano ele seja mais adiantado. Porque a gente não espera chegar no frio para estar com essas manutenções realizadas”, concluiu Natielle Gama.