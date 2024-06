Conselho de Pastores promove palestra sobre a síndrome de Burnout nesta sexta-feira

Evento com a presença do palestrante e psicólogo Eurico Aldo dos Santos ocorre a partir das 19h30, na Associação Comercial de Votuporanga.

Em alguns momentos, a jornada de trabalho pode gerar uma carga excessiva de estresse e abalar a saúde mental, física e social dos profissionais. É o que acontece quando há muitas tarefas para serem entregues, excesso de compromissos, jornadas muito longas e problemas recorrentes. Profissionais submetidos a essas pressões e cobranças podem desenvolver a Síndrome de Burnout.

Quem desenvolve esse problema tem uma queda significativa na produtividade e pode manifestar ainda outras complicações, como a depressão. Daí a importância de identificar a síndrome a tempo e buscar formas de tratá-la, mas, principalmente preveni-la. Pensando nisso o Conselho de Pastores promove palestra sobre a síndrome da BURNOUT nesta sexta feira, às 19h30, na Associação Comercial de Votuporanga.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga o palestrante e psicólogo Eurico Aldo dos Santos falou sobre Burnout e também sobre a importância do evento, acompanhe:

DV: Inúmeros são os fatores que desencadeiam o Burnout. Quais são eles?

“O Burnout é uma síndrome relacionada ao trabalho, deste modo, os principais fatores de risco são: excesso de carga horária, metas e cobranças, rotina estressante, excesso de contato com pessoas entre outras demandas que surgem pelo trabalho.”

DV: Quais os sintomas mais comuns do paciente com Burnout?

“Sensação constante de negatividade: A pessoa se sente incapaz, desamparada e insatisfeita com os resultados do trabalho. Cansaço físico e mental: Exaustão constante, dificuldade de recuperar energia e problemas de memória e raciocínio, Falta de motivação: Dificuldade em se interessar por atividades fora do trabalho devido ao cansaço. Dificuldade de concentração: Problemas para se concentrar no trabalho, escola e tarefas diárias. Sensação de falta de energia, cansaço e estresse frequentes levam a essa sensação.”

DV: A síndrome de Burnout pode ser prevenida? Se sim, quais os cuidados necessários?

“Ambiente de trabalho saudável: Construa um ambiente colaborativo e de feedback. Trabalhar críticas e sugestões de maneira construtiva ajuda a combater a síndrome. Flexibilidade e recreação: Algumas empresas estão adotando ambientes de trabalho mais flexíveis e momentos de recreação. Isso contribui para o bem-estar físico e emocional dos colaboradores. Planejamento adequado: Defina prazos realistas, alinhados com as responsabilidades dos colaboradores, para evitar estresse futuro.”

DV: Qual é a importância de eventos (palestra) como esse que acontecerá na próxima sexta-feira (7)?

“Acho super importante, pois leva informação de qualidade para a população, achei a iniciativa muito bacana e que possam surgir novos eventos como este para levar até a população informação para uma melhor qualidade de vida!”

Eurico Aldo dos Santos é psicológico formado em 2018 e atua há 5 em Votuporanga como psicólogo clínico, trabalhando também em instituições para dependentes químicos como Associação Anti Alcoólica e Comunidade Nova Vida, tem pós-graduação nas áreas de Psicologia Clínica e Saúde Mental.

Vale ressaltar que é possível, sim, manter um equilíbrio na rotina de estudos e trabalho, mesmo quando o tempo é escasso. Otimizar as horas disponíveis e ter momentos separados para cada atividade inclusive, para o descanso e para os cuidados com a saúde, é a peça-chave para não ser afetado por essa e outras doenças que se manifestam no corpo e na mente.

Lembrando que a palestra “Síndrome de Burnout” acontece na próxima sexta-feira (7) às 19h30 na Associação Comercial de Votuporanga.

Endereço: Rua Mato Grosso, 3445 – Patrimônio Velho.

Maiores informações: (17)99705-7829

Por Andrea Anciaes