Prefeitura realiza 1ª Feira da Pessoa com Deficiência e Orgulho Autista

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, realiza a 1ª Feira da Pessoa com Deficiência e Orgulho Autista. O evento também conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD). O evento é gratuito e acontecerá no dia 15 de junho, sábado, das 9h às 17h, na Praça Cívica. Haverá também ciclo de palestras durante todo o dia na Concha Acústica.

A Feira é uma iniciativa inédita e tem como objetivo divulgar serviços e ações em prol da causa da pessoa com deficiência, envolvendo o poder público, entidades socioassistenciais e outros segmentos.

As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura devido a elaboração e impressão dos certificados. O link para preencher a ficha de inscrição é: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/servicos/1025/ficha-de-inscricao-para-feira-pcd/

Palestrantes

O evento contará com palestrantes altamente gabaritadas para compartilharem conhecimento na área da pessoa com deficiência.

A primeira palestra será às 9h. Liliane Santos Nunes Lazarini ministrará o tema “O acolhimento da pessoa autista em diferentes ambientes e contextos”. Liliane é formada em Educação Física, com experiência na área da Educação, tem pós-graduação em Nutrição Materno Infantil. É mãe atípica de Laryssa (TOD) e Eduardo (TEA). É empresária no ramo de marketing digital.

A segunda palestra será às 10h30 com a Rafaela Corgozinho com “Do diagnóstico à aceitação: transformando desafios em oportunidades”. Rafaela é médica pela Uniderp (Campo Grande/MS) e pós-graduada em Psiquiatria pela Cembrap e certificada em Transtornos do Neurodesenvolvimento pelo Dr. Thiago Castro.

Em seguida, às 13h, ministra palestra Gabriela Caporalini Teodoro com o tema “Por dentro do espectro autista: definições, vivências e desafios”. Gabriela tem 21 anos, é autista nível 1 de suporte e está no 5º período de Psicologia na UNIFEV. Atualmente trabalha no setor de transporte de crianças autistas e recebeu seu diagnóstico de autismo de forma tardia, o que a motivou a lutar pelos direitos das pessoas com deficiências. Desenvolveu o projeto “Florescendo o Invisível” para conscientizar sobre o Cordão de Girassol e as deficiências ocultas. Além disso, está trabalhando em um projeto de iniciação científica que investiga os principais efeitos do diagnóstico de TEA na fase adulta na saúde mental de mulheres autistas em Votuporanga.

Às 15h, Anita Albuquerque debate o tema “Políticas públicas no TEA e direitos dos autistas”. Anita é mãe de Frederico, autista nível 3 de suporte. É professora, palestrante e advogada, especializada em direitos dos autistas e outras deficiências. É pós-graduada pela USP em Educação e Meio Ambiente e especialista em intervenções precoces no autismo e direitos dos autistas de A a Z. É responsável e escritora do projeto Luz Azul, pioneiro na entrega da CIPTEA, a Carteirinha do Mion, no Brasil. O Projeto Luz Azul foi replicado em Meridiano e Américo de Campos e está em fase de implementação em outros municípios, da região e de outros estados. Auxiliou vários municípios na implementação de políticas públicas no TEA.