Confira confrontos e datas das quartas de final do Paulistão 2025 

Confrontos serão decididos em jogo único; líderes dos grupos serão mandantes.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (24.fev) as datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista. Os confrontos serão decididos em jogo único, com mando de campo para quem terminou a primeira fase na liderança do grupo.

A tabela:

*1º/3: São Bernardo x Palmeiras, às 20h30, no Primeiro de Maio

Transmissão: Cazé TV, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping

*2/3: Corinthians x Mirassol, às 18h30, na Neo Química Arena

Transmissão: Record, Play Plus, Cazé TV, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping

*2/3: Santos x Red Bull Bragantino, às 20h45, na Vila Belmiro

Transmissão: Cazé TV, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping

*3/3: São Paulo x Novorizontino, às 20h, no Morumbis

Transmissão: TNT e Max

Nesta segunda-feira, representantes dos clubes classificados participaram do Conselho Técnico, na sede da FPF, na capital.

A pontuação dos classificados segue valendo para a definição dos confrontos e mandos de campo da semifinal, que também será decidida em jogo único. As equipes continuarão somando pontos no mata-mata.

A ordem dos classificados: