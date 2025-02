Agricultor de 75 anos morre após ser atropelado pelo próprio trator em Pontalinda 

Francisco Prandini foi encontrado morto por trabalhadores em uma propriedade rural na manhã de sábado (21). Corpo do idoso foi sepultado na tarde deste domingo (22) em Tabapuã/SP.

Um agricultor de 75 anos morreu depois de ser atropelado pelo próprio trator na manhã do último sábado (21.fev) em uma fazenda de Pontalinda/SP.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Francisco Prandini foi encontrado por trabalhadores. Eles disseram à polícia que estavam almoçando, por volta das 11h45, e quando retornaram encontraram o trator ligado com o idoso caído entre as rodas traseiras do veículo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o local e constatou a morte do agricultor. O corpo de Francisco foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jales/SP.

Conforme informações divulgadas pela família, o velório ocorreu na manhã deste domingo (22) em Pontalinda e, o sepultamento ocorreu no período da tarde em Tabapuã.