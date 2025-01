Palmeiras inicia trabalhos para visitar o Guarani; Felipe Anderson é desfalque 

Meia-atacante está em tratamento por dores no púbis que o tiraram do jogo contra o Bragantino.

O Palmeiras voltou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, após o empate sem gols com o Bragantino, na terça, no Allianz Parque.

Já em preparação para o duelo com o Guarani, domingo, pelo Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira comandou atividades táticas e técnicas em espaço reduzido.

Felipe Anderson foi desfalque no trabalho. Fora da partida contra o Bragantino por dores no púbis, ele cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance do Verdão.

Emiliano Martínez, já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, pode fazer sua estreia no fim de semana. Para isso, o Palmeiras precisa inscrevê-lo na lista do Campeonato Paulista.

Como tem acontecido neste início de Paulistão, Abel deve mudar a escalação mais uma vez, pois dividiu o elenco em dois nas rodadas iniciais do Estadual.

A possível escalação alviverde tem: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga; Rômulo, Facundo Torres e Flaco López.

Sem vencer há dois jogos no Paulistão, o Palmeiras é o vice-líder do Grupo D, com oito pontos em cinco jogos, atrás do líder São Bernardo, com 12.

A partida com o Guarani está marcada para às 18h30, deste domingo, no estádio Brinco de Ouro. O Bugre é o líder do Grupo B, com sete pontos.

*Com informações do ge