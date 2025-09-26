Conferência Comunitária encerra Semana do Trânsito em Votuporanga

Entre as diversas ações educativas realizadas de 18 a 25 de setembro em escolas, feiras e espaços públicos, evento na Câmara abordou desafios do trânsito com objetivo de sensibilizar motoristas, pedestres e ciclistas.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança encerrou na última quinta-feira (25.set) as atividades da Semana Nacional do Trânsito com a realização da 1ª Conferência Comunitária de Segurança no Trânsito, na Câmara Municipal. O evento foi promovido em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg).

O encontro reuniu autoridades, representantes de instituições e especialistas para debater soluções e desafios da mobilidade urbana, em uma data simbólica: o Dia Nacional do Trânsito.

Entre os presentes estiveram o vice-prefeito Luiz Torrinha, representando o prefeito Jorge Seba; o presidente da Câmara, Daniel David, e os vereadores Ricardo Bozo, Débora Romani e Sargento Moreno; além de representantes da Unifev, Polícia Civil, Santa Casa, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga (SEARVO), Expresso Itamarati, Detran e outras entidades.

As palestras foram ministradas por profissionais de referência, como o capitão da Polícia Militar, André Renato Ferreira Navarrete; o psicólogo e docente da Unifev, mestre Renan Bandeira Dias; o tenente do Corpo de Bombeiros, André Luiz Teixeira; o tenente do Comando de Policiamento Rodoviário, Vagner Severo; o investigador de polícia da Delegacia de Defesa da Mulher, Jairo Antônio Bertelli Francisco Gabaldi Pereira; e o promotor de Justiça, José Vieira da Costa Neto.

O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, destacou a relevância do encontro. “Encerramos a Semana Nacional do Trânsito com o sentimento de missão cumprida. Promovemos atividades educativas, aproximamos a comunidade do tema e reforçamos a necessidade de atitudes conscientes para um trânsito mais seguro. Agradeço especialmente aos nossos agentes de trânsito, que diariamente contribuem para a segurança de pedestres e motoristas”, afirma.

O presidente do Conseg, Pedro Schnack, também agradeceu a presença de todos e reforçou a importância da união de esforços para garantir mais segurança viária. “A Semana Nacional do Trânsito em Votuporanga foi realizada de 18 a 25 de setembro, com diversas ações educativas em escolas municipais e particulares, na Concha Acústica, na feira livre da Praça São Bento e em outros espaços públicos, sempre com o objetivo de sensibilizar motoristas, pedestres e ciclistas sobre a importância da prevenção de acidentes e da convivência harmoniosa no trânsito”.