Conexão Universitária traz palestra com renomado especialista em educação para alunos veteranos da Unifev

Cidade Universitária foi palco da apresentação realizada pelo escritor, palestrante e especialista nas áreas de literatura infantil e contação de histórias.

A segunda-feira (17.fev) foi a data marcada para as boas-vindas aos estudantes veteranos dos cursos de graduação da Unifev, que iniciaram o ano letivo de 2025. O Conexão Universitária, um evento especial de integração entre a comunidade acadêmica, foi realizado no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, contendo em sua programação a palestra “Universidade: a aliança e a conexão entre competência técnica e humana”, ministrada pelo escritor, palestrante, consultor e especialista nas áreas de literatura infantil e contação de histórias, Prof. Dr. Cleber Fabiano da Silva.

Além de acompanharem a apresentação da noite, estiveram presentes no ato de abertura do evento, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o pró-reitor acadêmico da Unifev o Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho, docentes e colaboradores da Instituição.

O palestrante que é professor nos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Letras e Pedagogia, falou sobre o tema de sua apresentação e destacou que a universidade transforma o aluno de forma irreversível, marcando sua vida para sempre. “Ser universitário significa se preparar e atender a tudo aquilo que a universidade pede, seja no ensino, na pesquisa e na extensão; é estar antenado a tudo que acontece ao redor, é buscar conhecimento e atualização. A jornada é de desafios, mas também de oportunidades e transformações. A motivação é essencial para superar obstáculos e contribuir com a sociedade. Lembrem-se: o mundo é feito de desafios e vocês foram chamados para serem universitários”, explicou Silva.

“A palestra do professor Cleber e o Conexão Universitário foram importantes para inspirar nossos alunos para um ano letivo produtivo. Eventos como este marcam simbolicamente o início do ano para os nossos alunos, e esperamos que dessa forma eles se sintam um pouco mais motivados para um período de aprendizado”, destacou Gastaldon, o reitor da Instituição.

O diretor-presidente da Fundação reforçou que a palestra serviu como um estímulo aos estudantes que já estão na busca pela carreira profissional. “A palestra do professor Cleber nos traz algumas reflexões inspiradoras e mostrou o caminho para o sucesso nos estudos. A Unifev está comprometida em oferecer um ensino de excelência e apoiar os alunos em sua jornada. O intuito é que nossos estudantes estejam permanentemente estimulados a agir e a construir um futuro profissional próspero”.

Palestrante

Silva é doutor e mestre em Educação, é especialista em literatura infantil e contação de histórias. É diretor da Fatum Educação e Editora, ministra cursos e palestras por todo o país.

Presidente da Academia Brasileira de Contadores de Histórias (ABCH) e premiado por sua contribuição à narração oral, Cleber é reconhecido internacionalmente por suas obras e participação em eventos em Cuba, Portugal, Itália, Colômbia, Argentina, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Chile, Bolívia, Alemanha, Irã e México.