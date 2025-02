Santos inscreve filho de Robinho no Campeonato Paulista 

Juninho, de 17 anos, vinha participando dos treinos com o elenco profissional.

O Santos inscreveu o atacante Juninho, filho do ex-jogador Robinho, na disputa do Campeonato Paulista. O jovem de 17 anos pode ser relacionado pelo técnico Pedro Caixinha para a partida contra o Noroeste, ainda nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

O jovem foi inscrito na Lista B, para atletas formados na base do clube, que tenham nascido até 2004, e possuam no mínimo um ano de vínculo com o Santos. Essa lista pode ter jogadores adicionados a qualquer momento do campeonato.

Juninho vinha treinando com o elenco profissional desde o fim de janeiro. À princípio, o atacante tem sido utilizado para completar as atividades, sem estar totalmente integrado.

O jogador se aproximou bastante de Neymar, que “apadrinhou” o garoto. Nas redes sociais, o craque escreveu para Juninho que ele havia sido cuidado pelo pai do jovem e, agora, era a vez de Neymar cuidar dele.

O filho de Robinho assinou o primeiro contrato profissional com o Peixe em agosto do ano passado. O vínculo é válido até abril de 2027 e tem uma multa rescisória no valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 297 milhões).

No ano passado, Juninho teve um desempenho com destaque na categoria sub-17, onde foi campeão paulista. Ele foi o artilheiro do time na disputa do estadual, ao lado de Luca Meirelles, com nove gols.

No início de 2025, ele fez parte do elenco da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tendo disputado duas partidas e marcado um gol.

*Com informações do ge