Conexão Associado promove palestra para crescimento empresarial 

Evento da Associação Comercial de Votuporanga reunirá empresários para uma noite de reflexão, estratégia e desenvolvimento.

A Associação Comercial de Votuporanga realiza, nesta terça-feira (7.abr), às 19h, a segunda edição do Conexão Associado, iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo local por meio de conhecimento, troca de experiências e networking.

Com o tema “A Virada de Chave”, a palestra propõe uma reflexão sobre o papel do líder no crescimento das empresas, destacando pontos fundamentais como liderança, mentalidade e tomada de decisões estratégicas. O encontro é direcionado a empresários e microempresários que buscam evoluir na gestão de seus negócios e alcançar novos patamares.

A programação contará com a participação de Reginaldo Hermoso e Jefferson Faustino Borges, que irão compartilhar insights e experiências práticas voltadas ao desenvolvimento pessoal e empresarial, promovendo um ambiente propício para aprendizado e conexões entre os participantes.

O evento será realizado no auditório da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), localizado na Rua Mato Grosso, nº 3545.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-4044 ou pelo WhatsApp (17) 98132-0022.