Guns N’ Roses leva turnê mundial a Rio Preto em única data no interior paulista 

Com mais de 30 mil ingressos vendidos, banda americana se apresenta nesta terça-feira (7), no Recinto de Exposições, em espetáculo de grande porte que integra a etapa brasileira da turnê internacional iniciada em Porto Alegre.

@caroline_leidiane

Após se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, no último sábado (4), o Guns N’ Roses chega a São José do Rio Preto nesta terça-feira (7) com a turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” (tradução livre: “Porque o que você quer e o que você recebe são duas coisas completamente diferentes”).

A apresentação será no Recinto de Exposições, com abertura dos portões às 16h e início previsto para as 21h, consolidando a cidade como a única parada da banda no interior paulista.

A passagem pela capital, dentro do festival Monsters of Rock 2026, funcionou como termômetro da atual fase dos icônicos integrantes. Diante de um estádio lotado, o grupo liderado por Axl Rose (vocal), Slash (guitarra) e Duff McKagan (contrabaixo), acompanhados de Richard Fortus (guitarra), Isaac Carpenter (bateria) e Dizzy Reed (teclados/piano), manteve um formato recorrente na turnê.

Com apresentações extensas, que podem se aproximar de três horas e até ultrapassar, a banda estrutura o show a partir de um setlist concentrado em clássicos, alguns covers e eventuais raridades pouco executadas ao longo da carreira.

A forte participação do público — que responde em coro a hits como “Sweet Child O’ Mine”, “Estranged”, “November Rain”, “Nightrain” e “Paradise City” — evidencia a sintonia com os músicos, que mantêm a performance afiada ao longo da noite.

A etapa brasileira começou em Porto Alegre, no dia 1º de abril, e segue, após São José do Rio Preto, para Campo Grande (9), Cariacica (ES) (12), Salvador (15), Fortaleza (18), São Luís (21) e Belém (25), em estádios e grandes arenas.

Do hard rock ao imaginário cultural

Formado em 1985, em Los Angeles, o Guns N’ Roses construiu uma trajetória marcada por poucos percalços, impacto imediato e permanência. Com seis álbuns de estúdio, a banda tem em “Appetite for Destruction” (1987) seu principal marco — disco que permanece como material de estreia mais vendido da história dos Estados Unidos, tido como um dos principais lançamentos da história roqueira.

Posterior ao sucesso do primogênito, “G N’ R Lies” (1988) teve repercussão mais discreta, mas a banda ampliou sua escala estética e comercial com “Use Your Illusion I e II” (1991), que marcaram o auge de sua projeção internacional. Anos depois, “Chinese Democracy” (2008) representou o retorno após a um longo período de hiato e mudanças na formação.

Ao todo, são cerca de 100 milhões de cópias vendidas e a inclusão no Rock and Roll Hall of Fame, em 2012, instituição que reconhece artistas e profissionais com impacto significativo na história do rock e da música pop.

Nesse sentido, a presença do Guns N’ Roses no Brasil — e, de forma ainda mais significativa, fora do eixo das capitais — não se explica apenas pelo apelo nostálgico. Há uma dimensão cultural mais ampla nesse palco.

Quando surgiu, a banda descolou o hard rock de uma estética, por vezes, polida para uma abordagem mais crua, tanto na sonoridade quanto na imagem.

No campo visual, essa transformação se refletiu no estilo dos figurinos dos integrantes. A combinação de referências do punk, do streetwear e do rock clássico — visível nas figuras de Axl Rose e Slash — ajudou a estabelecer códigos que seguem reapropriados e repaginados por diferentes gerações.

Elementos como bandanas, couro e jeans migraram do palco para o cotidiano e, posteriormente, para a própria indústria da moda, consolidando uma estética que permanece em circulação — assim como a cartola característica de Slash, que se tornou um dos símbolos visuais mais reconhecíveis do rock.

A longevidade da banda no imaginário coletivo, tanto na música quanto na moda, se sustenta na difusão contínua de seu repertório. As canções atravessaram décadas, migraram entre formatos e seguem ativas — no rádio, no streaming e, sobretudo, ao vivo. É aí que o grupo mantém sua força: não como peça de catálogo, mas como experiência compartilhada, capaz de reunir diferentes gerações em torno de um mesmo repertório e atitude.

Brasil, público fiel

O Brasil ocupa lugar recorrente na trajetória do Guns N’ Roses e figura como o quarto país onde a banda mais se apresentou, atrás apenas de Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Desde as primeiras passagens, no início dos anos 1990, o grupo já voltou ao país mais de dez vezes, entre festivais e turnês próprias, consolidando uma relação de forte adesão do público brasileiro.

A megaestrutura montada no Recinto de Exposições em São José do Rio Preto segue o padrão das grandes produções internacionais. O palco, com mais de 100 toneladas, integra um sistema de painéis de LED que ultrapassa 450 metros quadrados e mobiliza uma operação de grande porte.

Cerca de 300 trabalhadores atuam na montagem, número que deve ultrapassar duas mil pessoas hoje no evento, entre equipes técnicas, produção, segurança e serviços. Para garantir o funcionamento da operação, a organização adota protocolos rigorosos de segurança, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por todos os profissionais envolvidos, além da disponibilidade de duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) móveis desde o início da montagem, assegurando atendimento imediato em todas as etapas.

Com mais de 30 mil ingressos vendidos, o impacto já se reflete na economia local, com aumento na ocupação hoteleira e maior demanda em setores como alimentação, transporte e comércio.

A realização do evento é assinada pelas produtoras ZNC, MJ MUSIC e Murilo Basi Produções, responsáveis pela operação local e regional da apresentação. A turnê é conduzida pela Mercury Concerts, empresa que atua na organização de grandes espetáculos internacionais no Brasil, garantindo a padronização técnica e logística do circuito.

“O Guns N’ Roses chega a São José do Rio Preto em um espetáculo que já movimenta toda a região e se consolida como um dos maiores eventos do interior do país”, destaca Murilo Basi.

A abertura da noite ficará por conta do Raimundos, banda formada em Brasília em meados dos anos 1980 e conhecida por fundir punk rock, hardcore e referências do forró. Com repertório que inclui faixas como “Mulher de Fases” e “Eu Quero Ver o Oco”, o grupo chega ao palco trazendo energia direta e uma relação já consolidada com o público brasileiro, preparando o terreno para a entrada do Guns N’ Roses.

Show Guns N’ Roses