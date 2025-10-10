Conecta Criança oferecerá transporte gratuito para alunos e familiares

Evento gratuito será realizado neste sábado no Parque da Cultura com diversas atrações infantis.
A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria da Educação, informa que o Conecta Criança, neste sábado (11.out), das 16h às 20h, no Parque da Cultura, será totalmente gratuito e oferecerá transporte sem custo para alunos da rede municipal e suas famílias. A iniciativa visa garantir acesso e comodidade, incentivando a participação de todos na programação especial dedicada ao público infantil.
Os pontos de embarque e desembarque estão organizados em duas linhas, Zona Norte e Zona Sul, com saída a partir das 15h30 e retorno a partir das 19h.
Itinerário – Linha 1 (Zona Sul)
- Bairro Pacaembu – Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”
- Bairro Monte Verde – Cemei “Luiza Giacomini”
- Bairro Monte Alto – Cemei “Floriano Marzochi”
- Bairro Matarazzo – Cem “Profª Neyde Tonanni Marão”
- Bairro São João – Cem “Profª Irma Pansani Marin”
Itinerário – Linha 2 (Zona Norte)
- Bairro Parque das Nações – Cem “Valdir Gonçalves de Lima”
- Bairro Pozzobon – Cem “Profª Maria Martins e Lourenço”
- Bairro Pró-Povo – Cemei “Amélia Lucinda”
- Parque Esplanada – Embarque na Avenida 1, esquina com Avenida Pedro Sanches
- Distrito Simonsen – Cem “Orozimbo Furtado Filho”
A programação contará com atrações artísticas, culturais e inclusivas, além de brinquedos infláveis, pipoca, refrigerante e algodão doce gratuitos. Entre as atividades estão corte de cabelo, esmaltação infantil, pintura no rosto, mesa de pingue-pongue, feira de adoção de animais, carreta furacão, Banda Zequinha de Abreu, oficina de pinturas e brincadeiras com materiais recicláveis em parceria com a Saev Ambiental, aula de zumba, contação de histórias e atividades de educação no trânsito.
O evento também incluirá a Sessão Azul e a “Hora da Inclusão”, com atividades mais silenciosas e adaptadas, voltadas especialmente ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando o compromisso do Fundo Social com acessibilidade e inclusão.