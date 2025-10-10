Entregador fica gravemente ferido após ser atingido por ambulância em Birigui

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (9) no Centro da cidade. A ambulância não respeitou o sinal de PARE em um cruzamento, momento em que bate no motociclista.

Um motociclista de 27 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por uma ambulância em um cruzamento, no Centro de Birigui/SP, na noite desta quinta-feira (9.out).

Uma câmera de segurança registrou o acidente. No vídeo, a ambulância avança o sinal de PARE no momento em que o motociclista segue pela via preferencial. Com o impacto da batida, a vítima é arremessada e cai na calçada.

Em seguida, o motorista e uma profissional da saúde que estavam na cabine da ambulância descem para prestar socorro ao piloto da moto.

O jovem foi encaminhado à Santa Casa de Araçatuba/SP, onde está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O estado de saúde dele é considerado grave e instável, segundo o hospital.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e será investigado pela polícia.