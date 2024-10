Conecta Criança 2024 terá feirinha de adoção de animais 

Festa comemorativa será dia 12 de outubro no Parque da Cultura a partir das 8h30.

A grande festa da Prefeitura de Votuporanga para comemorar o Dia das Crianças será realizada no sábado (12.out) e, na edição deste ano, haverá uma novidade: a feirinha de adoção de animais organizada pelo CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal), órgão da Prefeitura. O evento agitará o Parque da Cultura com uma ampla programação gratuita a partir das 8h30 para toda a família.

Entre as atrações também haverá brinquedos infláveis, atividades interativas, oficinas, a Carreta Animada e muita diversão com direito à distribuição de pipoca, algodão doce e refrigerante.

O evento também contará com programação direcionada especialmente para o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre 8h30 e 9h30, com um momento mais acolhedor e ambiente sonoro dedicado à inclusão desse público.

Programação

A criançada poderá se divertir com a programação variada, tanto na área interna quanto externa do Parque da Cultura. Além dos brinquedos infláveis, as crianças também poderão participar das oficinas de alongamento, zumba, atividades circenses com o “Picadeiro Encantado”, atividades interativas com a oficina que aborda emoções na infância e relações familiares, passeios de carreta, Roda de capoeira, contação de histórias e apresentações teatrais com os espetáculos “Alice no País das Maravilhas” e “Escambo 10 anos”. Haverá também feira de artesanato e food trucks.

Realização

A realização do Conecta Criança é da Prefeitura de Votuporanga, com a coordenação do Fundo Social de Solidariedade e envolvimento de todas as Secretarias Municipais, em parceria com a Saev Ambiental, Unifev, Associação Comercial de Votuporanga e outros.

