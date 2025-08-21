Condicionamento físico é foco do Corinthians em semana livre 

Memphis Depay retomou fisioterapia no CT Dr. Joaquim Grava nesta quarta-feira depois passar dois dias de repouso em razão de uma virose.

Em uma semana livre para trabalhar, o Corinthians tem focado no condicionamento físico do elenco para o jogo contra o Vasco, no próximo domingo, às 16h, em São Januário, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Quando a semana abre, a gente acaba fazendo trabalhos no campo e exercícios na academia que a gente não consegue fazer quando tem jogos de quarta e domingo. É uma semana em que podemos recuperar individualmente cada jogador e também elevar, de maneira individual, o nível de carga”, detalha o coordenador de performance Reverson Pimentel.

“Com certeza é uma semana muito proveitosa para que a gente consiga chegar ao domingo com o máximo de performance para render no jogo.”

Ele explica que, com partidas realizadas três vezes por semana, os jogadores chegam mais desgastados aos jogos, o que se torna um risco para lesões: “Quando abre a semana, a gente consegue controlar essa carga, fazer com que o atleta ganhe condicionamento e nível de força e aprimorar algumas capacidades que, quando tem jogos três vezes por semana, você acaba perdendo e não tendo tempo de recondicionar essa capacidade perdida.”

O desgaste físico é uma preocupação da comissão técnica, em um momento com cinco desfalques por questões médicas e às vésperas do início de uma nova maratona.

Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrillo, Hugo e, mais recentemente, José Martínez estão no Departamento Médico.

Memphis, que trata uma lesão de grau 2 no músculo posterior na coxa direita, retornou ao CT Dr. Joaquim Grava para sessão de fisioterapia nesta quarta-feira, depois de passar os últimos dois dias em repouso, em razão de uma virose.

Segundo informações divulgadas pelo Corinthians, o treino desta quarta-feira começou com trabalho de força na academia.

Após o aquecimento no gramado, o técnico Dorival Júnior aplicou uma atividade de transição com duelos e finalizações.

Na sequência, o treinador dirigiu um exercício tático de enfrentamento em campo reduzido. O comandante aproveitou o momento para instruir os jogadores em várias situações de jogo. Por fim, a comissão técnica dividiu o grupo por setores e organizou ações específicas.

Antes do confronto contra o Vasco, no domingo, o Timão ainda terá outros três dias de treinos.

Depois do duelo contra o Vasco, o Corinthians jogará outras duas partidas em sequência: contra o Athletico-PR, na quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, e contra o Palmeiras, no domingo seguinte, pela 22ª rodada do Brasileirão.

*Com informações do ge