Votuporanga brilha em torneio de gateball em GO 

As equipes de gateball da Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo) representaram novamente em nível à cidade das brisas suaves, desta vez no 169° Torneio Taiyô de Gateball, em Caldas Novas/GO, nesta terça-feira (2.set). O município foi campeão na categoria trio, com a equipe: Massuo Suenaga, Maria Francisca Morita e José Morita trazendo o título na bagagem.

Votuporanga também foi vice-campeã na categoria principal, com a equipe B: Massuo Suenaga, Francisca Morita, Marcos Henrique A. Souza, Mitsue Suzuki e José Morita. Município ficou ainda com o 4º lugar com a equipe A: Robson Watanabe, Tieko Watanabe, Yoshi Kakuda, Sinsei Isiara e Naotaka Ogata. Além disso, a cidade das brisas suaves foi vice-campeã com a equipe de Marcelo e Moriji Fukuoka.

Gateball

Você já ouviu falar sobre o Gateball? Esse esporte, que mistura elementos do croquet e do golfe, vem ganhando popularidade no Brasil e no mundo. Originado no Japão, o Gateball é jogado em equipes e requer muita estratégia e precisão. Mas o que torna o Gateball tão especial? Além de ser uma atividade física divertida, ele promove a socialização e pode ser praticado por pessoas de todas as idades.

O gateball é jogado em uma quadra retangular de 20 a 25 metros de comprimento e 15 a 20 metros de largura. Cada quadra tem três gates e um goal pole. É jogado por dois times de cinco pessoas. Os jogadores têm bolas numeradas correspondentes com suas ordens de jogo. A bolas vermelhas são ímpares e as brancas são pares. Os times marcam um ponto por bola rebatida com o stick (taco) que atravesse um gate (arco) e dois pontos por atingir o goal pole (pino central).

É um esporte apreciado por uma grande faixa etária, da criança ao idoso. Sua regra é simples e o desgaste físico moderado, sendo uma excelente modalidade em que o trabalho em equipe e o raciocínio para elaborar táticas são fundamentais.