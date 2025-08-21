Biblioteca Municipal Castro Alves mantém a magia disponível o ano todo

Espaço vivo para todas as idades oferece um acervo rico e diversificado de quase 14 mil itens, incluindo livros, jogos e brinquedos.

A magia da leitura não se limita apenas ao Fliv (Festival Literário de Votuporanga): ela continua viva ao longo do ano na Biblioteca Municipal Castro Alves. Localizada no Parque da Cultura, a biblioteca se torna um verdadeiro refúgio para quem acredita que a leitura é uma prática diária, oferecendo um convite constante para descobrir mundos incríveis, mesmo após o encerramento do Fliv.

Com um acervo rico e diversificado de quase 14 mil ítens, incluindo livros, jogos para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, além de brinquedos, DVDs, audiolivros, jornais, revistas, gibis, obras em braile, entre outros atrativos, o espaço contempla todos os públicos, desde crianças, adultos e idosos. Diferente de uma biblioteca escolar, não há livros didáticos, mas sim, obras literárias que alimentam a imaginação, despertam o conhecimento e fortalecem a convivência.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, explicou que antigamente, as bibliotecas eram conhecidas como lugares de silêncio rigoroso. No entanto, hoje, a concepção é de tornar-se um ambiente vibrante e acolhedor.

“Mais do que um espaço de leitura, a biblioteca convida todos a se sentirem à vontade para participar, conversar e trocar experiências. Aqui, o diálogo e a interação são valorizados, criando uma atmosfera que estimula o aprendizado e a convivência, onde cada visita se torna uma oportunidade para compartilhar histórias e ideias”, disse.

Com Wi-Fi gratuito por voucher, salas de leitura e oficinas para quem busca mais tranquilidade, o espaço se tornou referência de convivência cultural. Para retirar livros, basta apresentar um documento com foto (RG ou CNH) e, no caso de menores de 12 anos, estar acompanhado por um responsável. Cada usuário pode pegar emprestado até três livros por 15 dias, com direito a renovação por mais 15 dias. Jogos e brinquedos permanecem no local, garantindo que a experiência seja ainda mais completa.

A biblioteca está disponível de terça a sexta, das 7h30 às 17h. Aos sábados e domingos, das 15h às 20h. Às segundas-feiras, tem manutenção do espaço interno. Para mais informações, o telefone do Parque da Cultura é o (17) 3405-9670.

A auxiliar administrativa Taynara Ramos Soares, de 24 anos, encontrou na Biblioteca Municipal Castro Alves um espaço de lazer gratuito para aproveitar os momentos em família. Moradora da Vila Carvalho, ela e o marido Anderson dos Santos Souza, levam a filha Emanuelly Sophia Ramos dos Santos, 7 anos, para o Parque da Cultura aos finais de semana.

Entre livros, jogos e piqueniques, a biblioteca se tornou o ponto de encontro preferido da família e quanto o espaço contribui para o lazer, a convivência e o incentivo à leitura.

O empreendedor Carlos Oliveira, de 45 anos, morador do Jardim Santa Elisa, tem no Parque da Cultura o destino preferido para aproveitar as férias com os filhos Ana Laura, de 9 anos, e Felipe Duarte, de 6 anos. Para as crianças, ficar em casa não é opção: sempre que podem, pedem para brincar e se divertir no espaço, que já se tornou ponto de encontro da família durante os dias de folga. Entre atividades lúdicas e momentos ao ar livre, o Parque da Cultura é cenário de convivência, lazer saudável e memórias afetivas para os pequenos.