Condenado por violência doméstica é preso em Votuporanga 

O indivíduo foi localizado pela Polícia Militar nas imediações da Praça da Matriz, na manhã desta sexta-feira (13).

Um homem que constava como condenado por violência doméstica foi preso na manhã desta sexta-feira (13.mar), nas imediações da Praça da Matriz, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o indivíduo identificado apenas pela inicial “W.,” foi abordado na área central, contudo, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, em decorrência de condenação judicial com pena de dois anos, três meses e 15 dias de reclusão.

Ainda segundo o apurado, a condenação é baseada no crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, previsto no Código Penal para casos em que a agressão envolve cônjuges, companheiros ou familiares próximos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.