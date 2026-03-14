CAV enfrenta o Ituano na Arena Plínio Marin 

O duelo que abre a segunda fase do Paulistão A2 ocorre neste sábado (14), às 18h. Os clubes já mediram forças no torneio, na segunda rodada da primeira fase, quando o Ituano venceu por 1 a 0, em Itu/SP.
O Clube Atlético Votuporanguense abre a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 neste sábado (14.mar), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, contra o Ituano. Após a classificação inédita, a Pantera Alvinegra cumpre na Toca o primeiro dos seis compromissos desta etapa do torneio.
O CAV, do técnico Marcus Viola, apresentou um reforço na defesa para a sequência da competição, trata-se do zagueiro Heitor, de 36 anos, que estava no São Luiz de Ijuí-RS, no qual foi capitão durante o Gauchão e na conquista da Taça Farroupilha. A inscrição do atleta ocorreu após o volante Benedetti sair machucado.
Ainda no Votuporanguense, um último treino na tarde desta sexta-feira (13), já no palco do jogo, vai definir os 11 que entraram em campo contra o Ituano.
No retrospecto, o compromisso do CAV neste sábado marca também a busca pela reabilitação, uma vez que fechou a primeira fase com duas derrotas seguidas, a última contra o XV de Piracicaba, uma goleada por 5 a 1, no Barão de Serra Negra.
Já o Ituano, se despediu da primeira fase com um empate em 3 a 3 com o Monte Azul no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (Dr. Novelli Júnior), em Itu/SP, mesmo após abrir 3 a 0 no placar. O resultado foi classificado pelo técnico Mazola Júnior como “inadmissível”.
O duelo na Arena Plínio Marin não é o primeiro compromisso entre Votuporanguense e Ituano neste Paulistão A2, ainda na segunda rodada da primeira fase, no Dr. Novelli Júnior, em Itu, o Galo de Itu bateu a Pantera Alvinegra por 1 a 0, tirando a invencibilidade do CAV no torneio.
Sequência longe da Arena Plínio Marin
Uma vitória contra o Ituano neste sábado é fundamental para as pretensões da Pantera Alvinegra no campeonato, uma vez que após esse compromisso pega a estrada para dois duelos fora da Toca: quarta-feira (18), às 18h, contra o Água Santa; e quarta-feira (25), às 20h15, novamente contra o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra.
Ingressos à venda para CAV x Ituano
Os ingressos para CAV x Ituano custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web.
- Scapin Celular
- Polizeli Parafusos
- Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)
- Clínica do Pescador
- Arena Plínio Marin