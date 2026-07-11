Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª Propósito Hefarma Run 

O destaque ficou para o casal Franciele Neves (campeã geral) e Marcelo França (3º colocado).
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou em alto nível a cidade das brisas suaves 1ª Propósito Hefarma Run disputada no último domingo (5.jul), em solo votuporanguense.
Com percurso de 5 km, a prova teve ponto de partida e de chegada no Centro Social Urbano (CSU), localizado na Rua Thomas Paes da Cunha Filho, no bairro São João, em Votuporanga.
Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:
Classificação feminina
- Franciele Vieira Neves – 1ª colocação geral
- Monaiza Trindade – 3ª colocação geral
- Luana de Souza Teixeira – 1ª colocação na categoria 25/29 anos
- Carla de Oliveira Rodrigues – 1ª colocação na categoria 20/24 anos
- Amanda Salmin – 2ª colocação na categoria 40/44 anos
- Joice Macedo Fernandes – 2ª colocação na categoria 35/39 anos
- Francielle Roberta da Silva Borges – 3ª colocação na categoria 40/44 anos
- Talitha Pereira Henrique – 3ª colocação na categoria 45/49 anos
- Eliete Ap. Guilherme da Silva – 1ª colocação na categoria 60/64 anos
- Vanessa Lucas Trindade – 5ª colocação na categoria 40/44 anos
- Mara Costa – 2ª colocação na categoria 50/54 anos
- Joyce Adeline da Silva – 6ª colocação na categoria 35/39 anos
- Mirian Oliveira Garcia – 2ª colocação na categoria 25/29 anos
- Cristiane Aparecida de França – 7ª colocação na categoria 40/44 anos
- Ana Lara de Araújo Ribeiro – 3ª colocação na categoria 25/29 anos
- Ana Carla Melo dos Santos – 9ª colocação na categoria 35/39 anos
- Beatriz Pereira Rocha – 4ª colocação na categoria 25/29 anos
- Lana Stefane Padilha – 5ª colocação na categoria 25/29 anos
- Patrícia R. Coutinho Avanço – 10ª colocação na categoria 40/44 anos
- Luciana Cruz de Oliveira – 12ª colocação na categoria 40/44 anos
- Sinha Ap. Pereira Santos – 2ª colocação na categoria 55/59 anos
- Natalia Carrasco Antonio – 12ª colocação na categoria 30/34 anos
- Viviane de Fátima Monteiro – 13ª colocação na categoria 35/39 anos
- Danitielle de Maria Toschi Silveira – 19ª colocação na categoria 40/44 anos
- Meris Cristina de Oliveira – 18ª colocação na categoria 35/39 anos
- Roberta de Oliveira Alves Silva – 19ª colocação na categoria 35/39 anos
- Eliene Gomes da Silva – 8ª colocação na categoria 50/54 anos
- Luana Alves Verto Viana – 16ª colocação na categoria 30/34 anos
- Patrícia da Silva Alves – 19ª colocação na categoria 30/34 anos
- Patrícia Martins Alves – 23ª colocação na categoria 40/44 anos
- Danielle Santana Lopes Pierini – 33ª colocação na categoria 35/39 anos
- Gabriela Ciqueira – 21ª colocação na categoria 30/34 anos
- Rebeca Sato Salloum – 30ª colocação na categoria 40/44 anos
- Luzia Aguiar – 1ª colocação na categoria 65/69 anos
- Raissa Vitoria Souza da Silva – 16ª colocação na categoria 25/29 anos
- Janaina Boccato Fantini – 17ª colocação na categoria 25/29 anos
- Anelise Tarigi Prette Comer – 27ª colocação na categoria 30/34 anos
- Lais Fernanda dos Santos Chiavenato – 29ª colocação na categoria 30/34 anos
- Gabriela Moraes Vieira – 20ª colocação na categoria 25/29 anos
- Lorenna Ketlyn Mendes Minhoto – 22ª colocação na categoria 25/29 anos
- Ana Paula Demarque Velho – 31ª colocação na categoria 30/34 anos
- Letícia Ap. Freitas Barros – 32ª colocação na categoria 30/34 anos
- Daiane dos Santos Machado Filigueiras – 33ª colocação na categoria 30/34 anos
- Valeria Origenis dos Santos – 5ª colocação na categoria 55/59 anos
- Thaisa Cavalcante Dantas Vitorino – 36ª colocação na categoria 30/34 anos
- Letícia Cavalcante Dantas – 37ª colocação na categoria 30/34 anos
Classificação masculina
- Everaldo Gomes Ferreira – 2º colocado geral
- Marcelo Ap. de França – 3º colocado geral
- Reinan da Silva Dias – 5º colocado geral
- André Soares de Araújo – 1º colocado na categoria 35/39 anos
- Cleimar Braz Machado – 1º colocado na categoria 40/44 anos
- Arthur Salmin – 1º colocado na categoria 16/19 anos
- Robson Jesus da Trindade – 2º colocado na categoria 45/49 anos
- José D. F. de Oliveira – 1º colocado na categoria 50/54 anos
- Evandro de Almeida Alves – 2º colocado na categoria 30/34 anos
- Giovani Ferreira – 4º colocado na categoria 35/39 anos
- Luiz Felipe Silva Contro – 1º colocado na categoria 20/24 anos
- Everton Gonçalves Iugas – 4º colocado na categoria 45/49 anos
- Leonardo Sousa Ferreira – 5º colocado na categoria 30/34 anos
- Jair Neres Santana – 2º colocado na categoria 50/54 anos
- Renan Saraiva – 8º colocado na categoria 35/39 anos
- Renan de Oliveira Procópio – 8º colocado na categoria 30/34 anos
- Ricardo Bueno – 5º colocado na categoria 25/29 anos
- Leandro Caetano – 6º colocado na categoria 45/49 anos
- Victor Gabriel Silva Rodrigues – 5º colocado na categoria 20/24 anos
- João Boccato – 7º colocado na categoria 45/49 anos
- Henrique Alexandro Favaro – 9º colocado na categoria 30/34 anos
- Wagner dos Santos – 10º colocado na categoria 35/39 anos
- Lucas Diego de Oliveira Rodrigues – 7º colocado na categoria 25/29 anos
- Vitor Toschi – 8º colocado na categoria 25/29 anos
- Henrique Borges Toninatto – 9º colocado na categoria 25/29 anos
- Breno Alef de Jesus Lazaretti – 12º colocado na categoria 30/34 anos
- Ewerson Rodrigues dos Santos – 11º colocado na categoria 35/39 anos
- Lucas Teixeira dos Santos – 13º colocado na categoria 30/34 anos
- Vinicius Dias Franks – 14º colocado na categoria 30/34 anos
- Claudio Araújo – 6º colocado na categoria 40/44 anos
- Christian Santos Amaro – 7º colocado na categoria 20/24 anos
- Osmani Furnieles Borba – 2º colocado na categoria 60/64 anos
- Cleber de Oliveira – 8º colocado na categoria 40/44 anos
- Luis Gustavo dos Santos de Almeida – 8º colocado na categoria 20/24 anos
- Genivaldo Evangelista – 3º colocado na categoria 60/64 anos
- Silvio Natal Boccato – 2º colocado na categoria 55/59 anos
- Rogério Darri – 12º colocado na categoria 45/49 anos
- Miguel Teixeira Cipriano – 8º colocado na categoria 16/19 anos
- Fabio A. R. Cipriano – 11º colocado na categoria 40/44 anos
- José Carlos C. Rodrigues – 4º colocado na categoria 60/64 anos
- Fernando Cruz – 13º colocado na categoria 40/44 anos
- Gabriel H. de Souza – 9º colocado na categoria 20/24 anos
- Luan Vieira de Lima – 17º colocado na categoria 30/34 anos
- Carlos Daniel A. Gasparino – 16º colocado na categoria 25/29 anos
- Savio Thierry Santos Oliveira – 17º colocado na categoria 25/29 anos
- Maurício Padilha – na categoria 60/64 anos
- Celso José Toschi – 6º colocado na categoria 60/64 anos
- Higor Fernando S. da Silva – 18º colocado na categoria 25/29 anos
- Guilherme Peres Augusto – 18º colocado na categoria 30/34 anos
- Leandro Borges – 20º colocado na categoria 25/29 anos
- Carlos Roberto dos S. Constantino – 22º colocado na categoria 30/34 anos
- Donizeti Ap. Graciato – 1º colocado na categoria 65/69 anos
- Eduardo David S. Ferreira – 21º colocado na categoria 35/39 anos
- Geraldo Borges – 7º colocado na categoria 60/64 anos
- Maykon Marques – 23º colocado na categoria 35/39 anos
- Jorge Gomes da Silva – 2º colocado na categoria 70+
- Paulo Vinicius Salerno – 24º colocado na categoria 35/39 anos
- Wander Henrique de Souza – 25º colocado na categoria 35/39 anos
- Octavio Oliveira de Araújo – 12º colocado na categoria 20/24 anos
- Augusto Cesar da Silva – 20º colocado na categoria 40/44 anos
- Luis Fernando Guimarães Fujii – 20º colocado na categoria 45/49 anos
- Thiago Figueira dos Santos – 31º colocado na categoria 35/39 anos
- Gabriel Barrela Santiago – 25º colocado na categoria 25/29 anos
- João Marcos da Silva – 28º colocado na categoria 30/34 anos
- Nilton Hélio de J. C. C. Jr. – 14º colocado na categoria 20/24 anos
- Johnny Vieira da Silva – 30º colocado na categoria 30/34 anos
- João Pedro Souza de Morais – 18º colocado na categoria 16/19 anos
- João Pedro da Rocha Alves – 31º colocado na categoria 30/34 anos
- Marcelo G. da Silva – 27º colocado na categoria 25/29 anos
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo:
- Dia 12/7 – 39ª Corrida Pedestre, em Turiúba/SP
- Dia 9/8 – 15ª Corrida Pedestre, em Paraíso/SP
- Dia 16/8 – 1ª Corrida do Senhor Bom Jesus, em Floreal/SP