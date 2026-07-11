Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª Propósito Hefarma Run 

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Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª Propósito Hefarma Run – Foto: Reprodução

O destaque ficou para o casal Franciele Neves (campeã geral) e Marcelo França (3º colocado).

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou em alto nível a cidade das brisas suaves 1ª Propósito Hefarma Run disputada no último domingo (5.jul), em solo votuporanguense.

Com percurso de 5 km, a prova teve ponto de partida e de chegada no Centro Social Urbano (CSU), localizado na Rua Thomas Paes da Cunha Filho, no bairro São João, em Votuporanga.  

Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida: 

Classificação feminina 

  • Franciele Vieira Neves –  colocação geral
  • Monaiza Trindade – 3ª colocação geral
  • Luana de Souza Teixeira – 1ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Carla de Oliveira Rodrigues – 1ª colocação na categoria 20/24 anos
  • Amanda Salmin – 2ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Joice Macedo Fernandes – 2ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Francielle Roberta da Silva Borges – 3ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Talitha Pereira Henrique – 3ª colocação na categoria 45/49 anos
  • Eliete Ap. Guilherme da Silva – 1ª colocação na categoria 60/64 anos
  • Vanessa Lucas Trindade – 5ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Mara Costa – 2ª colocação na categoria 50/54 anos
  • Joyce Adeline da Silva – 6ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Mirian Oliveira Garcia – 2ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Cristiane Aparecida de França – 7ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Ana Lara de Araújo Ribeiro – 3ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Ana Carla Melo dos Santos – 9ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Beatriz Pereira Rocha – 4ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Lana Stefane Padilha – 5ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Patrícia R. Coutinho Avanço – 10ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Luciana Cruz de Oliveira – 12ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Sinha Ap. Pereira Santos – 2ª colocação na categoria 55/59 anos
  • Natalia Carrasco Antonio – 12ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Viviane de Fátima Monteiro – 13ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Danitielle de Maria Toschi Silveira – 19ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Meris Cristina de Oliveira – 18ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Roberta de Oliveira Alves Silva – 19ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Eliene Gomes da Silva – 8ª colocação na categoria 50/54 anos
  • Luana Alves Verto Viana – 16ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Patrícia da Silva Alves – 19ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Patrícia Martins Alves – 23ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Danielle Santana Lopes Pierini – 33ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Gabriela Ciqueira – 21ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Rebeca Sato Salloum – 30ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Luzia Aguiar – 1ª colocação na categoria 65/69 anos
  • Raissa Vitoria Souza da Silva – 16ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Janaina Boccato Fantini – 17ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Anelise Tarigi Prette Comer – 27ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Lais Fernanda dos Santos Chiavenato – 29ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Gabriela Moraes Vieira – 20ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Lorenna Ketlyn Mendes Minhoto – 22ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Ana Paula Demarque Velho – 31ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Letícia Ap. Freitas Barros – 32ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Daiane dos Santos Machado Filigueiras – 33ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Valeria Origenis dos Santos – 5ª colocação na categoria 55/59 anos
  • Thaisa Cavalcante Dantas Vitorino – 36ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Letícia Cavalcante Dantas – 37ª colocação na categoria 30/34 anos 

Classificação masculina

  • Everaldo Gomes Ferreira – 2º colocado geral
  • Marcelo Ap. de França – 3º colocado geral
  • Reinan da Silva Dias – 5º colocado geral
  • André Soares de Araújo – 1º colocado na categoria 35/39 anos
  • Cleimar Braz Machado – 1º colocado na categoria 40/44 anos
  • Arthur Salmin – 1º colocado na categoria 16/19 anos
  • Robson Jesus da Trindade – 2º colocado na categoria 45/49 anos
  • José D. F. de Oliveira – 1º colocado na categoria 50/54 anos
  • Evandro de Almeida Alves – 2º colocado na categoria 30/34 anos
  • Giovani Ferreira – 4º colocado na categoria 35/39 anos
  • Luiz Felipe Silva Contro – 1º colocado na categoria 20/24 anos
  • Everton Gonçalves Iugas – 4º colocado na categoria 45/49 anos
  • Leonardo Sousa Ferreira – 5º colocado na categoria 30/34 anos
  • Jair Neres Santana – 2º colocado na categoria 50/54 anos
  • Renan Saraiva – 8º colocado na categoria 35/39 anos
  • Renan de Oliveira Procópio – 8º colocado na categoria 30/34 anos
  • Ricardo Bueno – 5º colocado na categoria 25/29 anos
  • Leandro Caetano – 6º colocado na categoria 45/49 anos
  • Victor Gabriel Silva Rodrigues – 5º colocado na categoria 20/24 anos
  • João Boccato – 7º colocado na categoria 45/49 anos
  • Henrique Alexandro Favaro – 9º colocado na categoria 30/34 anos
  • Wagner dos Santos – 10º colocado na categoria 35/39 anos
  • Lucas Diego de Oliveira Rodrigues – 7º colocado na categoria 25/29 anos
  • Vitor Toschi – 8º colocado na categoria 25/29 anos
  • Henrique Borges Toninatto – 9º colocado na categoria 25/29 anos
  • Breno Alef de Jesus Lazaretti – 12º colocado na categoria 30/34 anos
  • Ewerson Rodrigues dos Santos – 11º colocado na categoria 35/39 anos
  • Lucas Teixeira dos Santos – 13º colocado na categoria 30/34 anos
  • Vinicius Dias Franks – 14º colocado na categoria 30/34 anos
  • Claudio Araújo – 6º colocado na categoria 40/44 anos
  • Christian Santos Amaro – 7º colocado na categoria 20/24 anos
  • Osmani Furnieles Borba – 2º colocado na categoria 60/64 anos
  • Cleber de Oliveira – 8º colocado na categoria 40/44 anos
  • Luis Gustavo dos Santos de Almeida – 8º colocado na categoria 20/24 anos
  • Genivaldo Evangelista – 3º colocado na categoria 60/64 anos
  • Silvio Natal Boccato – 2º colocado na categoria 55/59 anos
  • Rogério Darri – 12º colocado na categoria 45/49 anos
  • Miguel Teixeira Cipriano – 8º colocado na categoria 16/19 anos
  • Fabio A. R. Cipriano – 11º colocado na categoria 40/44 anos
  • José Carlos C. Rodrigues – 4º colocado na categoria 60/64 anos
  • Fernando Cruz – 13º colocado na categoria 40/44 anos
  • Gabriel H. de Souza – 9º colocado na categoria 20/24 anos
  • Luan Vieira de Lima – 17º colocado na categoria 30/34 anos
  • Carlos Daniel A. Gasparino – 16º colocado na categoria 25/29 anos
  • Savio Thierry Santos Oliveira – 17º colocado na categoria 25/29 anos
  • Maurício Padilha – na categoria 60/64 anos
  • Celso José Toschi – 6º colocado na categoria 60/64 anos
  • Higor Fernando S. da Silva – 18º colocado na categoria 25/29 anos
  • Guilherme Peres Augusto – 18º colocado na categoria 30/34 anos
  • Leandro Borges – 20º colocado na categoria 25/29 anos
  • Carlos Roberto dos S. Constantino – 22º colocado na categoria 30/34 anos
  • Donizeti Ap. Graciato – 1º colocado na categoria 65/69 anos
  • Eduardo David S. Ferreira – 21º colocado na categoria 35/39 anos
  • Geraldo Borges – 7º colocado na categoria 60/64 anos
  • Maykon Marques – 23º colocado na categoria 35/39 anos
  • Jorge Gomes da Silva – 2º colocado na categoria 70+
  • Paulo Vinicius Salerno – 24º colocado na categoria 35/39 anos
  • Wander Henrique de Souza – 25º colocado na categoria 35/39 anos
  • Octavio Oliveira de Araújo – 12º colocado na categoria 20/24 anos
  • Augusto Cesar da Silva – 20º colocado na categoria 40/44 anos
  • Luis Fernando Guimarães Fujii – 20º colocado na categoria 45/49 anos
  • Thiago Figueira dos Santos – 31º colocado na categoria 35/39 anos
  • Gabriel Barrela Santiago – 25º colocado na categoria 25/29 anos
  • João Marcos da Silva – 28º colocado na categoria 30/34 anos
  • Nilton Hélio de J. C. C. Jr. – 14º colocado na categoria 20/24 anos
  • Johnny Vieira da Silva – 30º colocado na categoria 30/34 anos
  • João Pedro Souza de Morais – 18º colocado na categoria 16/19 anos
  • João Pedro da Rocha Alves – 31º colocado na categoria 30/34 anos
  • Marcelo G. da Silva – 27º colocado na categoria 25/29 anos 

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo: 

  • Dia 12/7 – 39ª Corrida Pedestre, em Turiúba/SP
  • Dia 9/8 – 15ª Corrida Pedestre, em Paraíso/SP
  • Dia 16/8 – 1ª Corrida do Senhor Bom Jesus, em Floreal/SP 

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