Homem é morto a tiros em frente a condomínio em Araçatuba 

Uma mulher que denunciou ele por ameaça é suspeita. A vítima foi atingida na noite de sábado (27).

Um homem de 34 anos foi morto a tiros em frente a um condomínio na zona rural de Araçatuba/SP, na noite de sábado (27.dez).

Segundo o boletim de ocorrência, a principal suspeita é uma mulher que havia denunciado ter sido ameaçada por ele na manhã do mesmo dia.

A vítima, Dener Ribeiro Antoniole, foi atingida por disparos em frente ao condomínio localizado na Via Agnaldo Fernando dos Santos, por volta das 21h.

A Polícia Militar foi acionada pelo síndico do local, que forneceu imagens das câmeras de segurança à equipe. Nas imagens, é possível ver uma motocicleta se aproximando, conduzida por um homem, com uma mulher na garupa, a qual efetuou os disparos.

Durante a ocorrência, os policiais entraram na residência de duas mulheres apontadas como suspeitas de envolvimento no homicídio, localizada no mesmo condomínio onde o crime ocorreu.

Na residência, ninguém foi encontrado e foram apreendidos dois celulares. Com a vítima, a polícia encontrou um celular, um maço de cigarros com um isqueiro e R$ 40. O telefone será encaminhado para perícia.

Ainda durante a ação, a equipe localizou um boletim de ocorrência registrado no mesmo dia, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, no qual uma das suspeitas denunciava Dener por ameaças e pedia medidas protetivas de urgência contra ele.

