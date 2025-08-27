DISE de Fernandópolis prende casal que usava drone para monitorar ações da polícia 

Prisão em flagrante ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28), em Ouroeste/SP.

Um casal foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (27.ago), em Ouroeste/SP, por envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma operação conduzida pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Fernandópolis/SP, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Ouroeste e da Polícia Militar.

Segundo apurado, na residência dos suspeitos, os agentes encontraram porções de crack, maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, dinheiro em espécie e um simulacro de arma de fogo. Um drone também foi apreendido no local.

De acordo com as informações apuradas pelos investigadores, o equipamento era supostamente utilizado para monitorar a movimentação das viaturas policiais nas imediações da residência. Os detidos foram identificados como L.R.S.B., de 27 anos, e J.P.S., de 29. Segundo a polícia, o homem já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Já à mulher, por sua vez, não tinha passagens anteriores.

O casal foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permanece à disposição da Justiça.