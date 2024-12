Concessionária de energia alerta para riscos com a rede elétrica durante tempestades de verão

Neoenergia Elektro reforça cuidados com raios e com a queda de árvores sobre a rede elétrica provocando o rompimento de cabos.

A previsão para os próximos dias é de chuva intensa, acompanhada por ventos fortes, que devem afetar grande parte do estado de São Paulo. A Neoenergia Elektro está monitorando a previsão do tempo e posicionando estrategicamente suas equipes nos locais onde o impacto pode ser maior, com o objetivo de minimizar os efeitos aos seus clientes.

A distribuidora pede o apoio e a compreensão da população, já que temporais de grandes proporções geram maior impacto na rede aérea de distribuição de energia elétrica.

Se durante um temporal ocorrer de algum cabo do sistema elétrico se romper (por queda de galhos de árvores ou raios, por exemplo), não toque nem chegue perto do local. Se ele cair sobre um veículo, a pessoa não deve tentar sair e ninguém deve se aproximar. A empresa distribuidora de energia responsável pela região deve ser acionada.

Os veículos se constituem como um dos melhores abrigos contra os raios, não pelos pneus, mas pela proteção proporcionada por um fenômeno conhecido como Gaiola de Faraday que, em resumo, significa que dentro de uma gaiola a eletricidade não penetra.

Orientações de segurança em casos de chuvas com raios

Busque abrigo tão logo veja nuvens carregadas no céu ou escute um trovão;

Evite colher frutas, legumes ou verduras, abrigar-se ou caminhar perto de árvores;

Não fique próximo a animais e nem ande a cavalo;

Não fique próximo a cercas de arame;

Não fique próximo a objetos metálicos pontiagudos como enxadas, pás e facões;

Não se abrigue debaixo de varandas, barracos e celeiros;

Não caminhe em áreas descampadas;

Não fique parado em rodovias, ruas ou estradas;

Não suba em locais como telhados, terraços e montanhas;

Não tome banho em praia, rio, açude ou piscina durante uma tempestade;

Não utilize equipamentos elétricos ligados à rede elétrica;

Não fale ao telefone com fio ou utilizar o celular conectado ao carregador;

Não tome banho utilizando o chuveiro elétrico.

Canais de atendimento Neoenergia Elektro

Telefone: 0800 701 01 02

WhatsApp: (19) 2122-1696

Site: www.neoenergia.com/sp

Aplicativo Neoenergia Elektro (disponível na App Store e Play Store)

