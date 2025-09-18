Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga adota medidas especiais contra o calor extremo e baixa umidade do ar

Com foco na saúde e bem-estar de seus 45 residentes, a instituição reforça cuidados integrados com hidratação, pele e vias respiratórias diante do clima seco no Noroeste Paulista.

Diante do calor intenso e da baixa umidade do ar que afetam a região do Noroeste do Estado de São Paulo, o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga intensificou os cuidados com a saúde de seus residentes. Com uma abordagem integrada entre as equipes de Enfermagem e Nutrição, a instituição implementou um protocolo de medidas preventivas para garantir a hidratação e o conforto das 45 pessoas idosas que vivem no local, consideradas mais vulneráveis às condições climáticas extremas.

“Prezando pela qualidade de vida dos nossos residentes, especialmente neste período de maior vulnerabilidade, com o clima seco e a umidade do ar extremamente baixa em nossa região, traçamos estratégias para intensificar medidas compensatórias”, explica Aline Silva, Coordenadora do Lar.

“Por meio da atuação integrada das equipes, inserimos a oferta de água saborizada com frutas, hidratação ocular, labial e nasal, além de reforçarmos a hidratação da pele e o uso de umidificadores nos dormitórios”, complementa Aline Silva.

Os cuidados são multifacetados, cobrindo os principais pontos de atenção para a saúde em climas secos. A enfermeira Lidiane Domingos destaca a importância da prevenção. Segundo ela, medidas simples, como banhos mornos e o uso de loções hidratantes na pele, e a higiene nasal com soro fisiológico, são essenciais para evitar ressecamento e complicações. Ela ressalta a importância da observação contínua para identificar qualquer sinal de desconforto.

Para complementar a hidratação, o nutricionista Renan Rodrigues ressaltou a importância de uma alimentação estratégica: “A oferta de água saborizada e alimentos ricos em água, como frutas e vegetais, ajuda a complementar a hidratação diária”, afirma Renan. Essa abordagem nutricional colabora não apenas para evitar o ressecamento das mucosas e o

mal-estar, mas também para a saúde da pele e o controle da pressão arterial.

O protocolo de cuidados do Lar São Vicente de Paulo inclui atenção diária à pele, com uso de cremes e observação para ressecamento, cuidados com os olhos, como o uso de lágrimas artificiais, e proteção das vias respiratórias, com a umidificação dos ambientes e a oferta de líquidos frequente. O objetivo é assegurar o bem-estar dos idosos, mostrando a preocupação proativa da instituição com a saúde de seus residentes.

Sobre o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga

O Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga é uma entidade filantrópica dedicada a acolher e cuidar de idosos, oferecendo um ambiente seguro e humanizado. A instituição busca proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos seus residentes por meio de cuidados de saúde, nutrição, atividades de lazer e apoio emocional, garantindo dignidade e carinho em todas as fases da vida.