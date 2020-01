Comerciante desaparece na virada do ano em Buritama; família pede ajuda

Lincoln Lennon Ferreira dos Reis, 30 anos, foi visto pela ultima vez, na Praça Central de Buritama, onde passou a noite vendendo lanches.

DANILO CAMARGO

A Polícia de Buritama procura informações que levem ao paradeiro de Lincoln Lennon Ferreira dos Reis, comerciante da cidade de Buritama, que fica a 79,9 km de Votuporanga. Segundo informações colhidas pela reportagem, ele teria trabalhado na madrugada do dia 1º em um trailer de lanches na Praça Central daquela cidade e teria desaparecido às 3h deixando o trailer aberto.

O Diário de Votuporanga conversou hoje (03) pela manhã via telefone com a mãe de Lincoln e ela disse que a única informação que teve até agora, é de que ele teria sido visto embarcando em um ônibus na Rodoviária de Araçatuba rumo ao Rio de Janeiro, mas seu nome não constou na lista de passageiros. Segundo Márcia, uma testemunha que não quis ser identificada, disse que ele abreviou seu nome para não ter sua identidade reconhecida. “Meu filho vive neste momento uma relação amorosa conturbada, mas isso não justifica ele sumir assim deste jeito, não é o perfil dele, ele não levou uma troca de roupas, nada. A única chance que temos de saber se ele realmente embarcou ou não para o Rio de Janeiro e se tivermos acesso às câmeras de vigilância da Rodoviária de Araçatuba, mas para isso estamos tentando junto a Justiça local conseguir um mandato”, explicou a mãe de Lincoln.

Márcia explica que no momento do desaparecimento de Lincoln, ele trajava uma camiseta preta com uma flor azul estampada na frente.

Se alguém souber de alguma informação sobre o paradeiro de Lincoln favor ligar no (18) 99681-8799 e falar com Márcia.