Comerciante morre baleado durante tentativa de assalto em Rio Preto

Vítima era de Taiwan e levou um tiro no peito dentro de casa no bairro Jardim Fernandes.

Polícia investiga a morte

Um comerciante de 52 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (28) no bairro Jardim Fernandes, em São José do Rio Preto (SP). De acordo com a polícia, Liu Teng Hsiung foi vítima de uma tentativa de latrocínio.

Segundo a Polícia Militar, a vítima morava na casa com outras cinco pessoas, todas vindas de Taiwan, e dois ladrões entraram no local.

Um ladrão acabou rendendo uma pessoa da família no quintal, quando viu a vítima com o celular na mão. A polícia acredita que Liu Teng iria ligar para a polícia, quando foi baleado.

O assaltante chegou a atirar duas vezes. A polícia encontrou duas cápsulas deflagradas de uma arma calibre 380. Apenas uma acertou o peito da vítima, que morreu no local.

De acordo com a polícia, Liu tinha um comércio na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). A polícia não soube se foi levado algo da casa e vai abrir um inquérito para investigar a morte