Polícia rodoviária de Votuporanga apreende carreta carregada com cigarros contrabandeados

Uma carreta carregada com cigarros foi apreendida na manhã desta quinta-feira (16), no quilômetro 99 da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), entre os municípios de Votuporanga/SP e Nhandeara/SP.

De acordo com informações, o patrulhamento do policiamento rodoviário transcorria, quando abordaram o veículo (bitrem) com grande quantidade de carga, sendo cigarros originários do Paraguai.

O motorista foi preso e encaminhado juntamente com a carga para a sede da Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP. A quantidade de cigarros ainda era contabilizada pelas autoridades.