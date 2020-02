CAV tenta recuperação neste sábado contra o Red Bull

Com três empates e cinco derrotas, o Votuporanguense precisa buscar a recuperação.

O Votuporanguense é o único clube que ainda não venceu na Série A2 do Campeonato Paulista. Na lanterna e em situação delicada na luta contra o rebaixamento, o CAV faz sua pior campanha desde que deixou a Série A3. São apenas três pontos de 24 possíveis na atual temporada.

O desempenho de 2020 bate a marca modesta do ano passado. Em 2019, o Votuporanguense também não foi bem e anotou apenas seis pontos nas primeiras oito rodadas. Naquela oportunidade, o clube do interior paulista terminou em 13º lugar. A pior colocação, contudo, foi em 2017.

Há três anos, o Votuporanguense deixou a Série A2 na 14ª colocação. Até a oitava rodada, o CAV tinha feito dez pontos, a mesma pontuação de 2016, anos de estreia. A melhor largada, enquanto isso, foi vista em 2018 com 12 pontos. Não por acaso, a Pantera obteve sua melhor classificação – oitavo lugar.

Com três empates e cinco derrotas, o time do técnico Júnior Rocha precisa buscar a recuperação. Neste sábado o CAV enfrenta o Red Bull, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada.