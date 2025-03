Oscar 2025 – Cerimônia acontece neste domingo (2), a partir das 21h.

Chegou o dia! A premiação do Oscar acontece neste domingo (2), em Los Angeles. Com apresentação de Maria Beltrão, a cerimônia vai ser transmitida para todo o Brasil na TV Globo. Na edição de 2025, “Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles, pode garantir o primeiro Oscar totalmente brasileiro. A obra foi indicada a três categorias: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres.