Sem Miguelito e Otero, Santos viaja com 24 jogadores a Ribeirão Preto; veja lista 

Boliviano, destaque em partida das Eliminatórias, fica fora de jogo contra o Botafogo-SP.

O técnico Fábio Carille não relacionou o meia Miguelito para a viagem a Ribeirão Preto, onde o Santos enfrenta o Botafogo-SP, nesta quinta-feira, às 21h30, pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. Otero, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, também não viaja com o grupo.

A delegação alvinegra vai ao interior com 24 jogadores e deve cortar da relação que estará no Estádio Santa Cruz o goleiro Gustavo Jundi. No mais, o técnico manteve a base do que vem fazendo nas últimas partidas, com um grupo parecido.

Miguelito passou a treinar com o grupo profissional nesta semana e pode voltar a ser relacionado para os próximos jogos. Ele marcou um dos gols da vitória da Bolívia sobre o Chile, por 2 a 1, o primeiro triunfo em 31 anos da seleção boliviana fora de casa.

O Peixe ainda terá mais um treinamento na Baixada Santista antes da viagem, quando o técnico deve bater o martelo sobre a escalação da equipe.

Um provável time tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Laquintana, Guilherme e Furch.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros : Diógenes, Gabriel Brazão, Gustavo Jundi.

Laterais : Escobar, JP Chermont, Rodrigo Ferreira, Souza.

Zagueiros : João Basso, Gil, Jair Cunha, Luan Peres.

Volantes : Diego Pituca, João Schmidt, Tomás Rincón, Sandry.

Meias : Giuliano, Patrick, Serginho.

Atacantes : Furch, Guilherme, Nacho Laquintana, Pedrinho, Wendel Silva e Willian Bigode.

*Com informações do ge

